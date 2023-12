Fra 2025 kan flere barer og restauranter i København have åbent til klokken to om natten.

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har besluttet, at flere steder i København fremover kan have udeservering til klokken 02.

- Det er en balance mellem at have en levende by og så at omvendt også sikre, at alle kan være her og bo her, siger hun og understreger, at hun derfor er glad for, at serveringen bliver spredt ud over flere steder.

Det siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) til Ritzau.

De nye regler træder i kraft fra 2025, oplyser hun. Udvalget har samtidig besluttet, at størstedelen af restauranter og barer i København som udgangspunkt skal lukke klokken midnat.

Det er tidligere blevet foreslået, at det skulle ændres til klokken 22.

/ritzau/