»Hvis gæsterne lige efter brudevalsen bliver hældt ud ad døren, giver det ingen mening.«

Frustrationen er til at mærke hos brancheorganisationen Horesta oven på Mette Frederiksens nyeste melding om bryllupper.

Fra Statsministeriet lyder det, at bryllupsfester på restauranter skal lukkes ved midnat. Til gengæld er der ingen tidsbegrænsning på private fester i hjemmet.

»Der skal selvfølgelig heller ikke være en tidsbegrænsning, når festen bliver holdt på en restaurant eller et hotel,« siger Kirsten Munch, politisk direktør i Horesta, der repræsenterer restaurationsbranchen.

Det har intet med nattelivet at gøre, at man holder en bryllupsfest Kirsten Munch, brancheorganisationen Horesta

Hun forstår ikke Statsministeriets argument – at hvis der kunne holdes lukkede fester efter kl. 24 på restauranter, 'ville det kunne medføre en de facto-åbning af nattelivet', som det lyder fra ministeriet.

»Når det er private arrangementer, der er lukket for offentligheden, er der ingen risiko for, at vi får igangsat nattelivet. Det har intet med nattelivet at gøre, at man holder en bryllupsfest eller konfirmation,« siger Kirsten Munch.

Det er Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, der har spurgt Mette Frederiksen, om bryllupsfester må fortsætte efter kl. 24.

Til det svarede Statsministeriet søndag aften:

'Private arrangementer på restauranter og andre serveringssteder kan ikke finde sted i tidsrummet mellem kl. 24 og kl. 5, idet det følger af den gældende forsamlingsbekendtgørelse, at serveringssteder skal holde lukket for offentligheden i dette tidsrum.'

Venstre mener, at festerne skal kunne vare til efter midnat.

»Vi opfordrer regeringen til at udvise tillid til danskerne og skabe muligheder for de mennesker, som skal holde de særlige mærkedage, og for den branche som lever af, at der bliver afholdt bryllupsfester,« siger politisk ordfører Sophie Løhde (V).

Mandag blev forsamlingsforbuddet hævet fra 10 til 50 personer.

Det forventes, at Mette Frederiksen i begyndelsen af denne uge fremlægger en færdig aftale, der også beskriver regler for afholdelse af private fester med flere end 50 personer på eksempelvis restauranter.