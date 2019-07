Den franske delikatesse foie gras har skabt debat, og flere restauranter fortæller, at de nu også vil fjerne den omdiskuterede ret fra menukortet.

Først besluttede Torvehallerne i København at frabede deres stadeholdere at servere foie gras på grund af klager fra kunder, og nu har restauranter i det sydjyske revet menuen fra kortet, skriver Jydske-Vestkysten.

Foie gras er en gåse- eller andelever, hvor dyret inden sin slagtning bliver tvangsfoderet med et 20-30 centimeter langt rør eller plastikslange, som man presser ned gennem dyrets spiserør og ned i mavesækken.

Den metode medfører, at man kan overfodre gåsen eller anden, så leveren bliver op til 12 gange større end normalt.

Det tager blandt andre Chhat Food & Wine Bar i Blåvand og gourmestrestauranten Restaurant Bind i Kruså nu afstand fra.

»Man kan diskutere frem og tilbage, men dyrene bliver tvangsfodret. Det kan man ikke komme udenom, og det er jo dyreplageri. Vi har haft det på menukortet indtil nu, fordi der er stor efterspørgsel på det,« siger ejer, Christian Bind til det regionale medie.

I Danmark er det forbudt at producere foie gras.

Restauranterne må dog gerne servere det.

Hos Restaurant Bind i Kruså afviser ejeren dog ikke at servere foie gras, hvis en kunde kommer og bestiller retten til et decideret selskab.

»Så er det kundens ansvar. Han kender til debatten og vil alligevel have det. Jeg har lavet mad i 40 år og vil ikke lave alting om hele tiden. Det er første gang, at jeg laver noget om, for hvad bliver det næste? Man kan jo blive ved at finde noget, der er problematisk. Men her har vi taget konsekvensen,« siger han til mediet.

Politisk har retten også skabt røre.

Senest har SF meldt ud, at partiet ønsker det skal være forbudt at producere den franske delikatesse i EU.