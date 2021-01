Michelinrestauranten Kokkeriet i København klokkede gevaldigt i det nytårsaften.

Kunderne stod i flere hundrede meter lange køer for at afhente forudbetalte nytårsmenuer. Men køkkenet kunne slet ikke følge med, og adskillige kunder opgav efter at have ventet i både syv og otte timer.

Vreden mod Kokkeriet og ejer Sammy Shafi koger på Kokkeriets Facebook-side, hvor kunder i hobetal kræver pengene retur for de nytårsmenuer, de efter timers frugtesløs venten opgav at få med hjem.

»Stod i kø fem en halv timer i dag. Og måtte til sidst opgive på grund af kulde og regn. Og udsigt til to-tre timer mere i kø. Vi var tre par, der havde glædet os til en fin middag nytårsaften. Mit ønske for næste år er, at ingen bruger denne restaurant. Som i ingen! Det er ren tyveri og bedrag og plat at lade 7.000 bestillinger gå igennem,« skriver en Allan Stokkebro.

Screenshot fra dealsitet Downtown. Her kan man se, at der blev solgt 6.791 menu, før der blev meldt udsolgt.

Alene via dealsitet Downtown havde Sammy Shafi taget imod 6.791 bestillinger til minimum 399 kroner per kuvert. Det svarer til mad for minimum 2,7 millioner kroner.

Dertil kommer menuer solgt på Kokkeriets egen hjemmeside og dealsitet Sweetdeal.

Andre kunder holdt ud til det sidste og fik efter mere end otte timers ventetid udleveret deres menuer med jomfruhummer, kulmuleterrin, oksehøjreb og chokolademousse klokken lidt i 23 uden at modtage så meget som en beklagelse fra personalet.

I nat gik Kokkeriets ejer og manager, Sammy Shafi, ud på Facebook i et nu slettet opslag og beklagede fadæsen.

Sammy Shafi, ejer af Kokkeriet.

»Hold nu op en omgang bøvl vi fik sat jer alle igennem i aften … Vi skylder jer alle en kæmpe undskyldning! Undskyld!« indleder Sammy Shafi sin bodsgang.

»Jeg lægger mig ganske enkelt fladt ned og beder om alle jeres tilgivelse.«

I opslaget skriver Sammy Shafi videre, at alle, der ventede, men som til sidst opgav, 'bliver fuldt refunderet enten via Downtown eller os, afhængigt af hvor I har købt menuen'.

Samtidig lover Sammy Shafi, at alle, der ventede til den bitre ende, men kom hjem med menuer uden desserter, vil få et gavekort til Kokkeriets takeaway. De ramte kunder skal blot skrive en mail til Kokkeriet, skriver han.

»Jeg er helt knust over at have udsat alle jer og ikke mindst os og mit elskede Kokkeriet for sådan en forfærdelig oplevelse,« slutter Sammy Shafi Facebook-opslaget.

Det er er imidlertid ikke første gang, at Sammy Shafi spolerer en nytårsaften for sine kunder.

Nytårsaften 2012 var nemlig også en gevaldig fuser for mange af Kokkeriets feststemte kunder. Her gik omkring 100 kunder forgæves, og også dengang var der timelange køer.

