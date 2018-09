En indisk restaurant i Valby i København laver en ret med otte af verdens stærkeste chilier. Det giver ifølge ejeren 'Danmarks stærkeste ret.'

Kokken er iført handsker og gasmaske, og en stærk og prikkende duft breder sig fra køkkenet til resten af restauranten, når han tilbereder den.

Beskyttelsen er nødvendig, når ingredienserne er chilier med navne som 'ghost chili', 'trinidad scorpion butchi' og 'scotch bonnet,' som er blandt verdens stærkeste.

Retten er - ifølge ejeren af 'Restaurant Mumbai' i den københavnske bydel Valby, Hassan Butt - Danmarks stærkeste, og den er absolut ikke for hverken børn eller folk med sarte maver.

Sådan ser den ud, Danmarks stærkeste ret. Foto: Restaurant Mumbai

Ikke desto mindre var det Hassan Butts datter, som gav sin far idéen til den.

»Min datter på ti år er stor fan af Chili-Claus, og en dag sagde hun: 'Hvorfor har vi ikke en rigtig stærk ret, far,'« fortæller han.

Derfor gik han i gang med at undersøge opskrifter og researche på chili på nettet. Det blev til retten, som de seneste tre måneder har stået på menukortet under navnet 'Super Hot Phail Lamb Curry.'

Det er restaurantens indiske kok, der tryller i køkkenet, og hvis gæsten ønsker det, laver han den også med kylling eller i en vegetarudgave.

Hassan Butt indrømmer dog, at det sådan set ikke har den store betydning, hvad der ellers er i retten, for det eneste, man kan smage, er chili.

»Man kan ikke smage noget. Det er bare stærkt,« siger han.

Indtil videre har 30 gæster dristet sig til at bestille retten, men kun én har kunnet spise op. Han fik så til gengæld et diplom, som beviser, at han har spist 'Danmarks stærkeste ret.'

»Det er mest unge mennesker, som måske har indgået et væddemål, som hygger sig med at bestille den sammen. De fleste kan dog kun spise et par bidder, før de må give op,« fortæller ejeren, som selv har rødder i Pakistan og derfor vokset op med masser af stærk mad.

Retten er dog så stærk, at han selv kun har spist en enkelt skefuld.

Gæsterne spiser retten på eget ansvar, og Hassan Butt fraråder alle med dårligt hjerte og svagt helbred til at kaste sig over retten. Heldigvis er de modige sluppet med sved på panden, ild i tungen og en brændende fornemmelse i halsen.

Og det er ikke kun sarte nordiske maver, der må give op, når de sidder over for 'Danmarks stærkeste ret.'

»For to uger siden kom en indisk familie ind og bestilte retten, men de kunne faktisk heller ikke spise den færdig,« siger Hassan Butt.