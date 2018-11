En restaurant i Kolding er blevet politianmeldt, efter den ikke har fulgt Fødevarestyrelsens anvisninger fra sidste kontrolbesøg.

Der er nemlig fundet gamle dejrester på Ristorante Napoli, der holder til i Kolding Storcenter, og det har nu fået Fødevarestyrelsen til at melde restauranten til politiet.

I kontrolrapporten fra besøget den 16. oktober fremgår det blandt andet, at der i en kælder, hvor der opbevares emballage, udstyr og tørvarer, er en dejmaskine, en dej-fordeler og en bordplade, hvor der fortsat befinder sig indtørret dej- og melrester. Desuden er der fundet rust og skimmel-lignende vækst på nogle hylder.

Allerede tilbage i juli fik spisestedet besøg fra Fødevarestyrelsen, og her fik restauranten indskærpet, at der skulle gøres bedre rent i selvsamme kælderrum.

Ifølge kontrolrapporten skulle ejerne af restauranten have accepteret anvisningerne og fortalt dem, at de ville rette op på det.

Halvanden måned senere var der fortsat ikke sket noget, og Ristorante Napoli fik en bøde på 5000 kroner og en sur smiley for ikke at have fulgt Fødevarestyrelsens anvisninger.

Ved tredje besøg gik den så ikke længere for restauranten, der nu kan se frem til at få besøg af politiet, der overtager sagen herfra.