Selvom landets restauranter må invitere gæsterne indenfor fra 6. maj, så er det ikke alle, der har tænkt sig at gøre det.

På restauranten Duevangs i Præstø har partner og kok i forretningen Rikke Jensen nemlig truffet en beslutning, fortæller hun til sn.dk:

»Hverken mig eller det øvrige personale skal agere coronapoliti,« siger hun.

Det er kravet om, at alle gæster skal kunne fremvise et gyldigt coronapas, som Rikke Jensen ikke er tryg ved. Hun mener, at det vil stille de ansatte i restauranten i en problematisk situation.

Blandt andet mener hun, det kan blive akavet, hvis en familie kommer ind på restauranten med deres datter, som ikke har et coronapas. Så vil Rikke Jensen skulle se dokumentation for, at datteren er under 15 år og derved undtaget for coronapasset.

Det kan også blive et problem ved større grupper af gæster, hvor nogle har et pas, mens andre ikke har. Her frygter hun, at hele gruppen så vil vende sig om og gå, for Rikke Jensen har ikke tænkt sig at se igennem fingre med retningslinjerne. Der venter hende en bøde, hvis politiet finder ud af det, og derfor skal det gå rigtigt til, mener hun.

Så selvom Duevangs vinker farvel til en øget omsætning ved at fastholde nedlukningen efter 6. maj, så kan det ikke være anderledes. For Rikke Jensen følger sit hjerte, og lige nu siger det hende, at det er bedst sådan, forklarer hun til sn.dk.

Så snart kravet om coronapasset forsvinder, så vil Rikke Jensen glæde sig til at åbne igen. Indtil da fortsætter de med takeaway med udvidede åbningstider.