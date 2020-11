Torsdag blev der indført nye restriktioner i syv nordjyske kommuner indtil 3. december. En af restriktionerne er, at restauranter skal lukke for gæster.

Det er en beslutning som forpagterne af Restaurant Nordstjernen i Blokhus, Christoffer Hallager og Michaell Pedersen, begræder.

Det skriver Nordjyske.

De to forrpagtere har, ifølge Nordjyske, ikke haft ansvaret for restauranten så længe, og de havde glædet sig til at komme godt i gang.

Men det er der nu blevet sat en stopper for.

»Nu må vi se, hvad hjælpepakkerne kan gøre. Men lige nu er det lige før, jeg har lyst til at græde. For vi havde glædet os til at komme rigtigt i gang,« siger Michaell Pedersen torsdag aften til Nordjyske.

Restauranten har dog, ligesom alle andre restauranter i de syv kommuner, mulighed for at sælge takeaway.

De syv kommuner som torsdag bliver ramt af de nye restriktioner er Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland og Thisted.