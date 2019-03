Der er godt nyt til kødelskende fynboer.

Til sommer åbner Restaurant Ilden, som er kendt for deres grillbuffet, nemlig en ny restaurant på Fisketorvet i Odense.

Det bliver restaurant-kædens første restaurant på Fyn.

»Odense har sammen med København stået øverst på vores ønskeliste fra starten. Odense er en fantastisk by. Så vi er ikke et sekund i tvivl om, at det bliver rigtig godt, når vi er færdige herude,« siger Brian Risby, der er medejer af restaurant Ilden til Fyens Stiftstidende.

Forud for åbningen venter en gennemgribende renovering og ombygning. Derfor vil lokalerne først stå klar i juni, hvor restauranten slår dørene op for første gang.

Restaurant Ildens fynske filial kommer til at ligge i den gamle Danske Bank-bygning på Fisketorvet 10 i Odense.

Udover pladserne i restauranten er restaurantejernes planer at få kommunens tilladelse til at have mellem 100 og 150 pladser med udeservering og yderligere plads til 50 gæster i gårdhaven.

Får de tilladelsen, bliver det Restaurant Ildens første restaurant med udeservering.

Restaurant Ildens restaurant i Roskilde. Foto: Google Maps Vis mere Restaurant Ildens restaurant i Roskilde. Foto: Google Maps

Restaurant Ilden har i forvejen restauranter i henholdsvis Roskilde, Næstved og København.

Filialen i Odense bliver dermed Restaurant-kædens første filial uden for Sjælland.

Restaurant-kæden er kendt for deres grill-buffet, hvor man, ifølge deres hjemmeside, altid kan vælge mellem minimum 15 slags kød.

Restaurant Ildens koncept minder til forveksling om Restaurant Flammen, men spørger man Politikens madanmelder Lærke Kløvedal, er ingen af dem særligt vellykkede.