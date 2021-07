Pierre d'Erfurth har taget en stor og dyr beslutning.

Han har lukket sin restaurant midt i højsæsonen. Det gør han for at passe på sine ansatte, der den seneste tid har løbet ekstra hurtigt, fordi Pierre har store problemer med at finde personale.

Pierre d'Erfurth, som første gang fortalte sin historie til JydskeVestkysten, er indehaver af den italienske restaurant Rafaels i Kolding midtby.

Og restauranten, som Pierre selv beskriver som »et sted, folk fra hele Danmark kører for at spise på«, har akut mangel på personale og må derfor holde lukket en hel uge.

»Hvis du kører helt fra København og kommer på Rafaels og får en dårlig oplevelse, fordi vi er underbemandet, eller personalet er presset, så er det virkelig skidt for os,« siger han.

Så vil Pierre altså hellere slukke pizzaovnene og holde lukket. Et valg, som ikke alle er tilfredse med:

»Folk, som har booket bord og skullet fejre fødselsdag eller andet, har været sure over det. Men heldigvis er de fleste forstående,« fortæller resturantejeren.

Men faktisk tænker han ikke kun på kunderne. Pierre vil nemlig hellere nå at sige 'stop', før hans ansatte gør det.

Restaurant Rafaels i Slotsgade i Kolding.

»Jeg vil ikke vente på, at personalet siger, at det er for hårdt. Jeg vil sige stop inden. Faktisk ville mine ansatte gerne arbejde to uger i træk, men det synes jeg, ville være helt umenneskeligt,« fortæller han og tilføjer:

»Det skal aldrig være deres problem, at vi har travlt.«

Men de ansatte skal ikke frygte deres job. Økonomien klarer en uge uden indtjening, »og så får vi en frisk start«, som Pierre selv siger.

Men hvad er årsagen til, at restaurant Rafaels ikke kan finde personale?

Hvis du spørger ejeren, så skyldes det, at de ikke kan konkurrere mod testcentrene.

»Det har ikke noget med lønen at gøre, for sammenlignet med andre restauranter giver vi en god løn. Men jeg kan se, at mange unge, som normalt er dem, der bliver hyret om sommeren, har fået arbejde i testcentre. Og den løn, de får der, kan vi ikke konkurrence med.«

Det fortæller Pierre og påpeger, at det aldrig er sket før, at de mangler ansatte.

Faktisk kommer der normalt mellem 80 og 100 ansøgninger bare på et døgn, når de laver et jobopslag på Facebook.

Men heldigvis ser det nu lysere ud for den italienske restaurant.

For efter JydskeVestkysten skrev artiklen, er der kommet en del henvendelser fra folk, der gerne vil være en del af Pierres team.

»Planen er at åbne igen på mandag. Det er dejligt,« siger Pierre.