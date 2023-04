Der bliver ingen singlefest fredag aften på Bistro 17 i Køge.

Spisestedet – styret af køkkenchef Mads Søndergaard med en fortid på flere Michelin-restauranter og kokkelandsholdet – er under konkursbehandling.

Det skriver Finans.dk på baggrund af oplysninger hos Statstidende.

Kurator Morten Bøgenskjold oplyser til mediet, at det er de stigende priser på energi og råvarer, der har ført til lukningen. Desuden har det ikke været muligt at tilbagebetale coronalån.

Dermed står 20 ansatte nu uden jo på restauranten, der i øvrigt havde et minus på to millioner kroner i seneste regnskab.

»Vi forsøger selvfølgelig at redde arbejdspladserne ved at sælge virksomheden, men det er vanskeligt i branchen i øjeblikket,« siger Morten Bøgenskjold til Finans.dk:

»Hvis det ikke lykkes, vil vi gå efter at få aktiver som borde, stole og lignede solgt. Jeg kan ikke sige så meget mere om det nu, andet end vi arbejder på højtryk.«

Hverken på Bistro 17s hjemmeside eller på eksempelvis Facebook fremgår det, at restauranten er under konkursbehandling.

Her kan man derimod stadig læse, at der er 'garanti for en madoplevelse ud over det sædvanlige'.

Bistro 17 har ligget på Torvet i Køge i lokaler, hvor der tidligere har været biograf.