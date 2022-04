Mundvigene går formentlig en smule mere nedad i disse dage hos den populære buffetkæde Restaurant Flammen.

I hvert fald er der ikke så meget at smile af i deres restaurant i Kolding, som netop har fået en sur smiley af Fødevarekontrollen.

»Hylder i kølerrum fremstår med belægninger af snavs/produktrester. Vægge/kant ved gulv ved indgang til kølerrum fremstår snavsede, og der ses indtørrede produktrester på væggen lige indenfor i kølerum.«

Sådan lyder nogle af ordene i en kontrolrapport, som er lavet af Fødevarestyrelsen, efter de lagde vejen forbi Restaurant Flammen i Kolding 5. april 2022.

Og de »snavsede« betragtninger stopper ikke ved hylderne i kølerrummet og forskellige vægge.

I rapporten lyder det videre, at blandt andet hylder med rene bakker fremstår med snavs og produktester, at indvendige kanter i opvaskemaskinen fremstår snavsede, og at stikvogne i kølerum fremstår med belægninger af fedtrester.

Disse anmærkninger koster Flammen 10.000 kroner og alle spisesteders største fjende, den sure smiley.

Og det er både frustrerende og yderst pinligt, siger Piet Klein, administrerende direktør i Restaurant Flammen, til B.T.

»Man bliver ked af det og frustreret, og så må det simpelthen ikke ske i en af landets største kæder. Jeg lægger mig fladt ned og siger, at det aldrig må ske igen.«

Ifølge kontrolrapporten havde virksomheden følgende bemærkninger: »Vi får rettet op på det. Der er nyt personale i køkkenet.«

Men hvis du spørger Piet Klein, er 'nyt køkkenpersonale' ingen undskyldning.

»Jeg vil ikke komme med nogen undskyldninger, fordi det bare ikke er godt nok. Men når det så er sagt, er der heldigvis ikke noget at komme efter i vores produktionsområder, altså steder, hvor der er ferske fødevarer og mad,« fastslår han og fortsætter:

»Vi har nu taget hånd om problemet ved at igangsætte nye rutiner og optimeret på flere områder, og vi har haft fat på vores eksterne rengøringsselskab.«