»Snavs og gamle madrester.«

Det var nogle af de problemer, som Fødevarestyrelsen stødte på, da de besøgte Banegårdens Shawarma i Odense.

Besøget fra Fødevarestyrelsen fandt sted på baggrund af en anonym anmeldelse og varede i mere end to timer.

Under kontrollen fandt styrelsen blandt andet en håndvask, der var blokkeret af en sodavandskasse, hvilket gjorde det svært for personalet at vaske hænder. Kassen blev dog hurtigt fjernet herefter.

I kontrolrapporten, der er fra den 19. april, skriver Fødevarestyrelsen desuden, at stedets bordflader, vægge og bordben var snavsede af gammelt skidt og madrester.

Den ansatte, der var til stede under kontrollen, forklarede, at det netop havde været påske, men at det nok skulle blive rengjort.

Det beskidte køkken udløste dog en bøde på 5000 kroner.

Under den videre kontrol kunne Fødevarestyrelsen desuden konstatere, at der var fjernet et vægpanel under trappen i køkkenet. Området bag trappen var dermed ikke sikret mod skadedyr.

»Vi får udbedret forholdet hurtigst muligt,« lød bemærkningen fra restauranten.

Den manglende skadedyrssikring medførte to gebyrbelagte opfølgende kontroller.

B.T. har kontaktet stedet for en kommentar, men det er er desværre ikke lykkedes.