Et forældrepar ringede til en restaurant for at bestille bord.

Det svar de fik var så chokerende, at parret klagede til Ligebehandlingsnævnet – og nu har de fået medhold.

Parrets 10-årige datter har cerebral parese og sidder derfor i kørestol.

Det fik i første omgang medarbejderen på restauranten – som er en del af en kæde – til at afvise, at familien kunne spise indenfor, idet der er to trin op til restauranten.

Forældrene fortalte, at de selv kunne bære datteren og kørestolen op ad trinene.

Det medarbejderen herefter sagde, fik forældrene til at klage over restauranten.

Beskeden fra medarbejderen lød, at familien i så fald gerne måtte spise inde på restauranten – men kun uden for travle tidspunkter.

Hændelsen fandt sted 21. februar 2020 og samme dag klagede forældrene på vegne af deres datter til Ligebehandlingsnævnet.

Nu har nævnet givet familien medhold i klagen:

'Det var i strid med handicapdiskriminationsloven, at klager blev nægtet adgang til at spise inden for på indklagede restaurant på travle tidspunkter,' lyder det i Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

Nævnet vurderer, at den handicappede pige blev udsat for 'direkte forskelsbehandling'.

Restauranten er derfor dømt til at betale en godtgørelse til den 10-årige pige en erstatning på 5.000 kroner. Pengene skal udbetales inden 14 dage, oplyser Ligebehandlingsnævnet.

Restauranten lægger sig fladt ned og accepterer dommen.

Det fremgår af Ligebehandlingsnævnets afgørelse, at restauranten både 'beklager', 'er ked af' og 'føler skam over' episoden.

'Informationen, som blev givet, hører ingen steder hjemme, og repræsenterer ikke indklagedes (restaurantkædens, red.) politik eller menneskesyn,' lyder det ifølge nævnet fra restauranten.

Det fremgår ikke, hvilken restaurant, der er tale om, eller hvor i landet, den ligger.