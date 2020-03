»Der er stor panik og kaos i italien lige nu. Jeg vil gerne støtte mit land.«

Sådan lyder det fra italieneren Marcello Passalia, der for 20 år siden flyttede til Danmark og nu ejer pizzariaet Passione i Aarhus.

Marcello Passalia har simpelthen besluttet at støtte sit hjemland ved at dele gratis pizzaer ud til det århusianske folk.

Det betyder, at man mandag, tirsdag og onsdag kan komme ned til ham og få sig et gratis måltid. For som han selv siger:

Marcello Passalia har sendt os dette billede som en forsmag på, hvilke pizzaer man kan få hos ham.

»Vi får vores råvarer fra Italien - og hvis man spiser italiensk, så støtter man jo også Italien.«

Det er en måde at vise sympati på for ham.

Da B.T. får fat i ham søndag eftermiddag har han meget travlt med forberedelserne til de kommende dages uddeling af pizzaer.

Han fortæller os, at han også glæder sig til at vise sin nye restaurant frem.

Marcello Passalia i sin restaurant.

»For to uger siden fik vi renoveret hele restauranten, så gæsterne har flotte omgivelser at sidde i. Vi laver også kun gratis pizzaer til at spise i restauranten,« siger han.

Det er altså ikke muligt at komme forbi for at få gratis take-away.

Pizzariaet Passione ligger i Borggade 10 i Aarhus, og tilbuddet gælder mandag, tirsdag og onsdag mellem klokken 17.00 til 20.00.

»Jeg glæder mig til dele en masse pizzaer ud,« afslutter Marcello Passalia.