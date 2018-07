Restaurant Damende i Haderslev har fyret hele personalet, efter de for tredje gang i træk fik en sur smiley af Fødevarestyrelsen i slutningen af juni.

Den første sure smiley blev trykt i restaurantens kontrolrapport 4. maj, den anden blev tildelt 12. juni, og den tredje kom senere samme måned 28. juni. Og det fik konsekvenser for medarbejderne.

»Vi afskedigede simpelthen hele personalet,« siger Hans Harvest, forpagter af Restaurant Damende til Jydske Vestkysten.

Forpagteren fortæller, at han så det som sin eneste udvej, efter restauranten gang på gang er dumpet for de samme punkter vedrørende rengøring.

Hans Harvest forventer nu, at hans tre sure smiley’er vil blive efterfulgt af én, hvor mundvigene peger opad, næste gang Fødevarekontrollen kommer forbi.



Han fortæller dog, at det ikke har været helt let at få fat i nyt restaurantpersonale, og at Restaurant Damende stadig godt kunne bruge flere tjenere og kokke.

Men foreløbig har de fået vagtplanen til at hænge sammen og er klar til at tage imod både gæster og Fødevarekontrol.

