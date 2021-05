Det er snart et år siden, at det meget omdiskuterede kunstværk 'Vanddragen' blev fjernet fra sin placering på Store Torv i Aarhus.

Nu har kunstværket til 4,5 millioner kroner fået sig en ny placering. På en nedlagt vej.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Vanddragen står på en holdeplads i det fri, og dele af kunstværket ligger spredt rundt om værket.

Der er intet, der beskytter det dyre kunstværk for vejr, vind og tyveri, og det forstår Lone Hindø (S), Byrådsmedlem i Aarhus og medlem af Kulturudvalget, ikke.

»Det er ikke i orden. Ganske enkelt ikke i orden. Det er respektløst over for kunstneren og værket, at man bare lægger det der,« siger hun til TV 2 Østjylland.

Hun fortæller yderligere, at hun mener, at kunstværket skal stilles et sted hen, hvor der bliver passet på det, så det stadig står flot, når det skal stilles op igen.

Vanddragen blev stillet op i 2003, men den 15. maj 2020 blev den fjernet, efter at et flertal i byrådet besluttede det et par måneder inden.

Socialdemokraterne er i gang med at undersøge, hvorvidt Vanddragen kan blive en del af en skulpturrute langs havnen i Aarhus i fremtiden.

Ifølge TV 2 Østjyllands oplysninger har Vanddragen stået på den nedlagte vej i to måneder.