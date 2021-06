Boligpriserne er hamret op under coronakrisen.

Men prisfesten på villavejene og hos lejlighedsejerne kan få en brat ende, hvis renterne stiger.

Ifølge beregninger fra Nordea Kredit vil en stigning på 0,5 procentpoint på fastforrentede realkreditlån føre til et boligprisfald på 2,4 procent, skriver Børsen.

Og stiger renten på fastforrentede lån to procentpoint, kan rentestigningen isoleret set sende boligpriserne ned med hele 10 procent. Nogle steder i landet kan en rentestigning påvirke priserne endnu mere.

»Der er nogle steder i landet, hvor vi anser priserne for at være mere rentefølsomme end andre steder. Her tænker jeg særligt på storbyernes boligmarked, hvor prisniveauet er meget højt, og køberne næsten altid køber til sidste krone,« siger Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea, til Børsen.

Renterne har været på vej op den seneste tid, og det toneangivende lån ligger i dag med en rente på 1,5 procent.

For ikke så længe siden lød renten på bare 0,5 procent på et 30-årigt, fastforrentet realkreditlån.

Rentestigningerne har ifølge Lise Nytoft Bergmann været båret frem af stigende inflation, og flere økonomer peger på, at inflationen kan være på vej længere op på grund af stor efterspørgsel på råvarer i for eksempel byggebranchen.

Hos Nykredit forventer man svagt stigende renter i den kommende tid.

Curt Liliegreen, projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter, mener, at effekten vil blive voldsom, hvis renten stiger pludseligt og varigt – måske også voldsommere, end Nordeas beregninger viser, påpeger han overfor Børsen.

Han fastslår dog samtidig, at ingen kan spå om renternes udvikling.

Han påpeger, at de økonomer, der i de seneste mange år har sagt, at nu ville renterne stige, har taget notorisk fejl.