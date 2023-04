Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Når det er sommer, og solen banker ned fra en skyfri himmel, er det rart at kunne tage sig en forfriskende dukkert.

Men det bliver der ikke noget af i friluftsbadet Vestbad, som ligger på grænsen mellem Rødovre og Brøndby.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Sidste sommer måtte det også holde lukket, da der efter en renovering blev konstateret fejl og mangler. Blandt andet boblede malingen i bassinerne op og skallede af.

Men det syn- og skønssarbejde, som skal danne grundlag for reparationerne på friluftsbassinerne i Vestbad, trækker ud.

Det betyder, at friluftsbadet også må holde lukket denne sommer. Det oplyser Brøndy og Rødovre Kommune i en fælles pressemeddelelse.

»Vi har arbejdet hårdt for at komme i mål, så de mange badegæster i Vestbad kunne hoppe i friluftsbassinerne til sommer, men vi må desværre se i øjnene, at arbejdet med at få syns- og skønsrapporten færdig trækker så meget ud, at det ikke kan nås. Det er vi meget kede af, men vi skal være helt sikre på, at vi får løst de problemer, bassinerne er ramt af,« siger Lene Due, som er formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Rødovre Kommune og formand for Vestbad.

Dermed er der altså lange udsigter til, at selve arbejdet på bassinerne kan gå i gang. Renovationen af friluftsbadet, som begyndte i 2018, blev også forsinket i et år. Det kostede 51 millioner kroner.

Vestbads indendørs bassiner vil dog være åbne for brug, men hvis man vil udenfor og nyde solen, må man holde sig til at gøre det på de grønne områder – eller tage til stranden.