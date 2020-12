Over hele landet har der været lange køer ved restauranter, hvor folk har bestilt deres nytårsmenu. En af stederne er michelin-restauranten Kokkeriet i København.

Her måtte René Christensen, som du måske kender som professionel danser i 'Vild med dans', opgive at få sin mad, efter at han havde stået i kø i over tre timer.

Det fortæller han til B.T.

»Jeg havde stået der siden klokken 13.00, men der var afsindig lang kø. Klokken 16.00 var jeg nået til sidste 'blok', men det stod helt stille. Der var nogen, der stod ved hovedindgangen, hvor man får maden, som havde stået i kø i tre timer, fra hvor jeg stod. Så jeg ville først få min mad klokken 19.00. Jeg havde ikke været hjemme og gøre mig klar, og jeg ville gå glip af Dronningens nytårstale, så jeg valgte at gå,« siger René Christensen.

René Christensen (nummer fire fra venstre) under Vild med dans i 2016. Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere René Christensen (nummer fire fra venstre) under Vild med dans i 2016. Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Stemningen i den enormt lange kø var først temmelig god, og nogle forsøgte at holde den gode stemning, men andre fik nok til sidst.

»Nogle brokkede sig højlydt, og andre gik ind i butikken og begyndte at skælde ud. Dem der var på arbejde forsøgte sig så godt som muligt, men jeg forstår ikke, at ejerne ikke tager mere ansvar. Der stod to mænd og rakte mad ud til de mange mennesker, og så var der en kok,« fortæller René Christensen.

Han siger yderligere, at de normalt selv laver maden derhjemme, men at de i år ville støtte op om restauranterne ved at bestille udefra, men han havde forventet, at der så også ville være lidt mere omtanke fra restaurantens side, som han mener burde have sat flere mænd på arbejde.

René Christensen skal holde nytår med sin kone og tre venner. Aftenen betyder meget for dem, og René synes da heller ikke, at det var den mest optimale måde at starte dagen på.

Foto: B.T. Vis mere Foto: B.T.

»Man kan godt sige, at det er en træls start på dagen. Jeg hundefrøs, og havde ikke tøj med til at stå i så mange timer og vente. Det er dog I-landsproblemer, og det skal ikke ødelægge aftenen. Vi overlever. Så længe man er sammen med gode mennesker og kan hygge sig, så skal det nok gå. Nu får fruen lov at gøre resten klar derhjemme, mens jeg går i bad,« griner René Christensen.

René og gæsterne skal nu i stedet have tre menuer fra Spar, og så har de skyndt sig at tage noget mad op fra fryseren.

»Vi prøver at se, hvad vi kan bikse sammen. Appetizeren til Dronningens tale spiser vi som forret i stedet. Det er ikke det mad, som vi havde forventet, men vinen kan ingen tage fra os.«

Han kan dog godt forstå at nogle bliver vrede over, at de har stået i kø i så lang tid.

»Det er helt forståeligt, at folk bliver tossede og paniske. Man har folk, der venter derhjemme på en, og man har arrangeret noget. Det er ikke ligefrem flere problemer, som man har lyst til, sådan som situationen er.«

På Restaurant Kokkeriets Facebook-side, udtrykker mange kunder deres utilfredshed over for den lange ventetid, og flere har ligesom René Christensen opgivet at få deres mad, og de forventer, at få deres mad tilbage, men Kokkeriet skrev nedenstående på deres Facebook i et opslag, der nu er slettet.

»Gæster der insisterer på refundering, synes vi ikke hører sig hjemme nogen steder, da vi på alle mulige måder er mere end klar og kan ikke selv få refunderet vores vare nogen steder. Vi beder om en smule forståelse og tålmodighed her i køen.«

Det har fået flere af de ventende gæster op i det røde felt i det nu slettede opslag.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Restaurant Kokkeriet, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.