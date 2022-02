»Jeg er ikke overrasket, hvis jeg skal være ærlig.«

Sådan siger 21-årige Sabrin Mohammed om mængden af våben, Fyns Politi har fundet og konfiskeret i løbet af de godt tre måneder, visitationszonen har varet.

Politiets fund omfatter ellers intet mindre end 62 knive, seks skydevåben, ti pebersprays, 15 slagvåben, tre økser og en hakke og en motorsav, ligesom der i politiets statistik for området indgår seks trusler med pistol og to episoder med knivstik.

For Sabrin Mohammed, der netop er begyndt på pædagoguddannelsen og bor i Granparken med sin mor og lillebror, virker det voldsomt, at der er konfiskeret så mange våben i bydelen.

»Det viser, at politiet går op i at gøre området sikkert, ligesom det var før, men også hvor alvorligt problemet er,« siger hun.

Men visitationszone og våben er ikke noget, hun selv lægger mærke til i hverdagen.

»Vi lever meget trygt her og kan altid gå ud med familien og for eksempel finde et sted at spille bold. I forhold til de ting, der sker, så lever jeg med det,« siger hun.

I sin fritid er hun fodboldtræner for piger i B1909, og her oplever Sabrin Mohammed indimellem, at snakken falder på en politiafspærring eller andre synlige tegn på politiets tilstedeværelse.

Hendes vurdering er dog, at det ikke er noget, der påvirker fodboldpigernes hverdag.

»Vi er vant til, at der sker ting, men det er ikke noget, jeg personligt frygter. Men jeg frygter selvfølgelig, hvis der sker noget med min familie,« siger hun.

Synes du, at det er godt, at politiet har ophævet visitationszonen?

René Aagergaard, der har boet i Egeparken siden 2000, frygter heller ikke væbnede konflikter i sin hverdag, hvor han som indehaver passer butikken Hr Hobby i centeret Vollsmose Torv.

Derfor har han heller ikke lagt stort mærke til visitationszonens eksistens.

»Helt overordnet er det ikke noget, jeg skænker de store tanker, for det er ikke noget, vi mærker i vores hverdag, om den er der eller ej,« siger han.

Hvad er en visitationszone? En visitationszone betyder, at politiet i den pågældende zone frit kan visitere folk med henblik på at kontrollere for eventuelle våben. Politiet kan altså visitere alle personer eller køretøjer i området uden at have en begrundet mistanke. Kilde: Fyns Politi.

Til gengæld er han glad for, at politiet i løbet af de seneste måneder har fået fjernet våben fra gaden. Samtidig har hans kone, der arbejder på det lokale plejehjem, oplevet mere politi på gaden, når hun indimellem cykler til og fra arbejde om natten.

»Hun har været glad for det,« siger René Agergaard.

Da beslutningen om at indføre visitationszonen blev taget 9. november, var det med formålet at forhindre utryghedsskabende kriminalitet og genskabe trygheden i området efter en skudepisode 8. november.

Efter i alt seks forlængelser meddelte Fyns Politi tirsdag, at visitationszonen ophørte, men også at den nemt kunne indføres igen.

»Vi tager situationen med de her stridende grupperinger i og omkring Vollsmose meget alvorligt. En visitationszone må aldrig blive hverdag, men skal benyttes, når den aktuelle situation tilsiger det,« sagde politidirektør Arne Gram i en pressemeddelelse.

Både Sabrin Mohammed og René Agergaard har det fint med, at visitationszonen ophører, og René Agergaard håber, at det kommer til at fjerne noget af det negative fokus, der er på Vollsmose.

Sabrin Mohammed håber at kunne gøre en indsats for områdets unge gennem sit arbejde som fodboldtræner, for ligesom René Agergaard peger hun på, at de kriminelle udgør et fåtal af beboerne i området:

»Det er meget trist, at nogle gør det her område usikkert for børn, der prøver at få et liv her, efter de er flygtet fra krig. Det er meningsløst.«