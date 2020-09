»I stopper med det pis, og I skal slet ikke tage fat i mig!«

René Tellisens blodtryk røg op i den høje ende, da han sidste søndag skulle en tur på Joe & The Juice ved hovedbanegården i Aarhus.

Her er den 42-årige mand nemlig vant til at indtage dagens frokost i form af en sandwich med en juice på siden, og denne søndag var det ingen undtagelse.

For at komme ind til juicebaren skal man dog gennem et indgangsparti til banegården, og her stod der sidste søndag et par vagter, da René nærmede sig.

»Du skal have mundbind på,« siger en af dem, da René nærmer sig.

Men René skal ikke med noget tog eller nogen bus. Han skal bare ind på den mennesketomme station, gå et par meter, købe en sandwich og så ud igen.

Episoden sker vel at mærke, før det blev gjort til et krav, at man skal bære mundbind på caféer og restauranter, så René skal ikke 'beskytte sig' på selve juicebaren.

Så han svarer:

»Nej, det skal jeg sgu ikke.«

René går derfor forbi vagter, men så rækker en af dem hånden ud.

»Pludselig er der en af dem, der tager fat i armen af mig, så jeg fortæller ham, at han sgu ikke skal hive fat i mig,« fortæller René Tellisen.

Aarhusianeren vrider sig fri og går ind i Joe & The Juice, hvor han får købt sin sædvanlige frokost: en Joe's Club og juicen Pick Me Up med jordbær, banan og æble.

Men da han kommer ud igen og skal forbi vagterne, er den gal igen:

»Da jeg kommer ud igen, forsøger de at blokere vejen og tager fat i mig igen. Jeg bliver vred, så jeg siger: 'I stopper med det pis, og I skal slet ikke tage fat i mig!« husker han.

René mener ikke, at det giver mening, at han skal tage et mundbind på, når han 'bare' skal ind for at købe en sandwich, så han er i disse sekunder voldsomt vred over, at vagterne fysisk holder fat i ham.

»Jeg havde en sandwich og en juice i hånden, men hvis jeg ikke havde haft det, så kunne jeg godt have taget det til næste sted. Men så ved jeg også, at det ville være mig, der fik en voldsdom,« siger han.

Kan du forstå Renés frustrationer i situationen?

Derfor indvilger René i at vente på politiet, og da en betjent 12 minutter senere ankommer, finder de fælles fodslag.

René lover at tage mundbind på næste gang, men til gengæld slipper han for en bøde.

Herefter kunne han sætte sig ind i sin bil og kører hjemad, men det var bestemt ikke med en god smag i munden.

»Jeg synes, det er det rene idioti. På den anden side af ruden ligger Bruuns Galleri (shoppingcenter, red.), hvor der går hundredvis af mennesker om søndagen uden mundbind. Og så kan jeg ikke gå gennem et mennesketomt rum for at hente en sandwich? Det er da galimatias,« siger han.

Og René er ikke den eneste, der ser med tvivl på de sundhedsmæssige retningslinjer, som regeringen har udstedt den seneste tid.

Aarhus Universitet står nemlig bag det såkaldte HOPE-projekt, hvor man undersøger 'Danskernes smitteforebyggende adfærd og opfattelser', og her viser de seneste tal, at danskerne bliver mere skeptiske.

»I undersøgelsen ser vi et mindre opbrud i forhold til tidligere. Det er ikke voldsomt, men de adspurgte føler, at restriktionerne er i en mindre grad effektive og mindre grad nemme at følge,« siger forsker Michael Bang Petersen, der er med i HOPE-projektet.

Føler du også, at reglerne om eksempelvis mundbind virker ineffektive?

HOPE-projektet undersøger, hvordan danskerne agerer i løbet af coronakrisen, og spørger man Micahel Bang Petersen, kan der være flere grunde til, at man ser den seneste udvikling.

»Det kan blandt andet være på grund af sidste uges kommunikationsmudder i forhold til den sociale boble, men det kan også være, fordi vi står i en helt ny situation. I foråret kunne man nemmere isolere sig i sin sofa, da samfundet var lukket ned, men nu står vi i et genåbnet samfund, men hvor vi stadigvæk skal passe på hinanden,« siger han.