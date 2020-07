Tirsdag fik lige knap 70.000 kommende studerende besked på, at de er kommet ind på en uddannelse, og igen i år betyder det altså, at et hav af unge må begive sig ud i en decideret kamp på boligmarkedet i de store byer.

En kamp, som en far til en boligsøgende datter har valgt at gå med ind i.

52-årige René Kongedam fra Assens på Fyn ville gerne hjælpe sin datter med at finde et sted at bo i København, og derfor lavede han et opslag på Facebook i håb om, at hans netværk kunne hjælpe.

»Jeg har et stort netværk, og det netværk har deres netværk. Så for mig var det den hurtige og nemme måde at komme i gang med det på,« siger René Kongedam.

Hans 20-årige datter havde selv forsøgt at finde tag over hovedet gennem sit eget netværk, men da det ikke gav pote, valgte faren at træde til.

»Jeg gjorde det, fordi jeg selvfølgelig vil hjælpe mine børn, hvis jeg på nogen måde kan. Det er for mig helt naturligt,« siger han.

Og det er ikke første gang, han hjælper sine børn med at finde et sted at bo, fortæller han:

»Nu har jeg også to drenge, og da den ældste skulle flytte, oprettede jeg en søgeagent på en af de her boligportaler. Så fandt jeg frem til nogle boliger, jeg tænkte, kunne være interessante, og så kontaktede han selv nogle af dem.«

Vi vælger aldrig dem, hvor det er forældrene, der ringer ind Rasnus Brohl, medstifter af boligportalen Propstep.com

Men er det i virkeligheden en bjørnetjeneste, når René Kongedam og andre forældre hjælper deres børn med at få tag over hovedet?

Det mener medstifter af boligportalen Propstep.com Rasmus Brohl til dels, det er.

I hvert fald når forældrene ringer ind på børnenes vegne for at ansøge om en bolig.

»Når forældre ringer ind på deres børns vegne, så tænker vi simpelthen: 'Det går ikke'. Vi har ekstremt mange ansøgere dagligt, så vi bliver nødt til at være selektive. Og i og med, at det ikke er den lejer, der skal bo der, der kontakter os, men deres mor og far, så har de allerede der tabt kampen på forhånd,« siger Rasmus Brohl.

Ifølge ham giver det et indtryk af, at man ikke vil det nok, og så virker det uselvstændigt, siger han.

»Jeg synes, det er skræmmende, og jeg tror, der er mange, der ikke forstår det. Og heller ikke forældrene,« lyder det fra Rasmus Brohl, inden han understreger sin pointe med, at det er en bjørnetjeneste, når forældrene overtager boligsøgningen:

»Vi vælger aldrig dem, hvor det er forældrene, der ringer ind.«

Da René Kongedam bliver præsenteret for boligportal-ejerens holdning til forældreindblanding, vækker det harme.

René Kongedam har lavet et Facebook-opslag for at hjælpe sin datter med at få tag over hovedet. Foto: PRIVATFOTO

»Det er ikke, fordi jeg har uselvstændige børn, der ikke selv kan finde ud af det. Tværtimod – det kan de i rigelig grad selv finde ud af. Det handler kun om, at jeg har tid til det, og jeg vil altid hjælpe mine børn,« siger René Kongedam, inden han fortsætter:

»Jeg kunne da også godt finde på at ringe for mine børn, hvis de ikke havde tid. Vi siger som udgangspunkt til ungerne, at de selv skal kontakte udlejerne. Men hvis de spørger, om jeg gider gøre det for dem, så kunne jeg godt finde på det. Det er jeg ikke for fin til. Men de bliver ikke båret på guldstole.«

René Kongedam mener altså, at han hverken bærer sine børn eller fejer vejen for dem. For ham handler det blot om at være en hjælpsom og omsorgsfuld far.

»Den snak om curlingforældre, og at børn ikke kan noget selv, synes jeg, er en lidt forstokket snak. For hvornår er man curlingforælder, og hvornår er man bare en omsorgsfuld forælder?« lyder det, inden faren afslutter:

»Nogle vil sikkert sige, at man er curlingforælder, lige så snart man bare gør det mindste for sit barn.«