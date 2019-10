Lige nu er der uro i Rema 1000 på Uhrhøj i Vejle, og det skyldes alene nogle facebookopslag fra den forgangne måned.

Men da opslagene blev lagt på det sociale medie, var det ment i sjov. Sådan var det bare ikke alle, der tolkede det.

De tre facebookopslag er lavet af købmanden Allan Bruun, som bliver beskyldt for at bedrive hyggesexisme. Det skriver Jydske Vestkysten.

I sine opslag beskrev Allan Bruun nemlig kvindelige ansatte i butikken.

'Vi holder status i dag. Jeg har uheldigvis fundet de to eneste hunkøn, der ikke kan multitaske. Blot en af deres mange mangler,' står der i et af opslagene.

Han kommer også med en opdatering på, hvordan status er gået i butikken.

'Vi kom igennem trods store udfordringer med personalet. Pigerne har kun 10 fingre - derfor opstod der problemer med alle de varer, hvor antallet var over 10.'

Det skal siges, at Allan Bruuns opslag havde smilende og blinkende emojis.

Men det var blandt andet de opslag, som Facebook-siden ‘Everyday Sexism Project Danmark’ fik øje på og valgte at reagere på.

Siden, der er en frivillig forening med formålet at oplyse om og bekæmpe sexisme, mente nemlig, at Allan Bruun gik over grænsen.

Han bedrev ifølge dem hyggesexisme.

Allan Bruun selv er i chok.

Han har valgt at slette sine facebookopslag igen, og ifølge ‘Everyday Sexism Project Danmark’ har han også givet dem en undskyldning.

Men det var ifølge købmanden bare ment som en joke, da han lagde opslagene op.

»Det er jo min kone og så min souschef, som jeg har haft ansat i snart 10 år, som jeg omtaler. Og det er jo bare fis, jeg laver med dem. De laver jo også fis med mig, og vi har en rigtig, rigtig god tone i vores butik. Så det var da godt nok vanvittigt,« siger Allan Bruun til Vejle Amts Folkeblad.

På Everyday Sexism Project Danmarks facebookside opdaterer man med, at han har slettet opslagene, men man er stadig ikke helt på købmandens side.

'Allan har fjernet opslagene og undskyldt. Og så mener han tilsyneladende ikke, at han fortsat kan være sjov nu, hvor han ikke ‘må’ skrive den slags hyggesexistiske opslag mere….'

I et interview med Vejle Amts Folkeblad siger Zen Donen, der er bestyrelsesmedlem i den frivillige forening, at der mangler opmærksomhed på hyggesexisme.

Betegnelsen hyggesexisme karakteriseres ved ifølge hende med, at det er okay, at man gør lidt med og er lidt nedladende over for kvinder.

Og det mener Zen Donen altså bør høre op.