Det er slut med at købe de klassiske paptallerkner og små, hvide krus med riller i Rema 1000.

Supermarkedskæden har nemlig valgt at stoppe alt salg af engangsservice.

I stedet vil man nu sælge såkaldt flergangsservice, der er lavet af hård plast, og som kan tåle en tur i opvaskemaskinen.

Beslutningen sker som følge af, at Rema 1000 vil forsøge finde løsninger på, hvordan man kan genanvende plast i højere grad.

»Med initiativet ønsker vi at bidrage til en bevægelse væk fra brug-og-smid-væk-kulturen. Vi ønsker samtidig at bidrage positivt i forhold til miljøet ved at nedbringe mængden af affald og hjælpe kunderne med et bedre alternativ – nemlig flergangsservice, som i sidste ende også vil være en billigere løsning, fordi det kan bruges igen og igen,« siger Anders Jensen, der er indkøbs- og marketingdirektør i REMA 1000, i en pressemeddelelse.

Rema 1000 ønsker ligeledes at skabe en ny kultur omkring service til eksempelvis fødselsdage eller skovture, fortæller miljøorganisation Plastic Change, der har været med til udarbejde supermarkedets plastikstrategi.

»Engangsservice repræsenterer en kultur, hvor vi først bruger en masse ressourcer på at producere noget, som kun bruges i ganske få minutter for så derefter at blive til affald, som skal nedbrydes. Og det er det, vi skal væk fra,« fortæller adm. direktør Louise Lerche-Gredal.

Det nye flergangsservice er på hylderne i REMA 1000 over hele landet allerede nu. Det består af tallerkener, skåle, bestik, kopper samt plastikglas til vand, øl, vin og shots.