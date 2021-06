På mandag er det slut med at bære mundbind langt de fleste steder i Danmark, heriblandt detailhandelen.

Det har nu fået Rema 1000 til at give 800.000 mundbind væk til Røde Kors.

Røde Kors er nemlig ved at fylde et fly med overskuddene mundbind til lande, der har brug for dem.

»Vi søger store mængder mundbind fra store virksomheder eller regioner, der ikke får brugt de mundbind, de skulle have på lager. Vi betaler ikke for dem, og de skal være godt pakket,« siger Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Dansk Røde Kors.

Anders Ladekarl er generalsekretær i Dansk Røde Kors Foto: Kristian Djurhuus

Han slår dog fast, at de ikke kan håndtere private donationer af mundbind.

Det var på Twitter, at aftalen kom i hus, da Jonas Schrøder, som er kommunikationschef i Rema 1000, skrev, at de havde nogle pakker i overskud på lageret, og så slog Anders Ladekarl til.

»Mundbindene, vi giver væk, har en udløbsdato til efteråret, og vi har så mange, at det er meningsfuldt for os at kunne give dem ud til folk, der har brug for dem, i stedet for at de bare samler støv og eventuelt udløber,« siger Jonas Schrøder.

Han slår dog fast, at de fortsat har et par millioner mundbind på lager, hvis der skulle komme en ny bølge.

Røde Kors er i kontakt med flere virksomheder, der vil donere deres overskud af mundbind.

»Der er tale om mange millioner af mundbind, som vi vil sende til lande, hvor pandemien stadig kører på fuld hammer. Hvor mange millioner mundbind, ved jeg ikke, men der skal fyldes et helt fly, for det koster hurtigt en million at sende afsted,« siger Anders Ladekarl.

Anders Ladekarl fortæller, at mundbindene skal sendes afsted til lande som Syrien, Kenya, Yemen, Bangladesh og Indien.