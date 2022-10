Lyt til artiklen

Fund af seks poser chips koster en Rema 1000-butik en bøde på 40.000 kroner.

23. september udsendte Fødevarestyrelsen en tilbagekaldelse af en serie af ostechips, fordi der var gjort fund af salmonella.

De pågældende ostechips af mærket The Organic Crave Protein Chips Cheese var blandt andet blevet solgt i Rema 1000-butikker i hele landet, bemærkede Fødevarestyrelsen.

Men hos Rema 1000 i Sorø noterede man, at man ikke havde nogle af de pågældende produkter i butikken.

Problemet var imidlertid, at en kunde efterfølgende klagede over butikken til Fødevarestyrelsen. Og så blev der sendt et kontrolteam afsted.

Ved besøget fandt man seks poser af de pågældende chips liggende i spotvare-disken tæt på kassen.

Det koster nu en bøde på 40.000 kroner og en smiley med mundvigen nedad, viser kontrolrapporten fra besøget, som fandt sted 6. oktober.

»Dem har vi overset,« lød butikkens respons ifølge kontrolrapporten på Fødevarestyrelsens fund.