Fødevareministeren ønsker hurtigt forbud mod sprøjtemiddel. Rema 1000 indfører nultolerance over for stoffet.

Kunder i Rema 1000 skal fremover ikke risikere, at grønt og frugt indeholder spor at stoffet chlorpyrifos, som bruges til at sprøjte på appelsiner, citroner og vindruer, der ikke er dyrket økologisk.

Således meddeler supermarkedskæden onsdag, at den indfører nultolerance over for sprøjtemidlet chlorpyrifos.

Det er ikke tilladt at bruge chlorpyrifos i Danmark, men det accepteres under en vis grænseværdi i frugt, der er importeret fra udlandet.

Men Rema 1000 indfører nu sin egen nultolerance for chlorpyrifos og afarten chlorpyrifos-methyl.

Meldingen kommer, efter at Det Europæiske Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) efter en undersøgelse har anbefalet, at EU næste år fjerner stoffet fra listen af godkendte insektmidler.

Og tirsdag fortalte fødevareminister Mogens Jensen (S) til DR, at han hurtigst muligt vil have et forbud. Ifølge ministeren står det med oplysningerne fra EFSA, at stoffet ser ud til at være skadeligt - særligt for hjernens udvikling hos fostre og børn.

Anders Jensen, indkøbs- og marketingsdirektør i Rema i 1000, fortæller, at nultolerancen indføres i kæden på baggrund af ministerens udmelding og undersøgelsens resultater.

- Så har vi valgt at sige: Jamen, så lad os komme i gang og støtte op omkring det forslag, siger Anders Jensen.

Han fortæller, at supermarkedet meddeler sine leverandører, at de skal leve op til den nye nultolerance.

- Nogle af vores leverandører bruger det slet ikke mere, og der er sikkert også nogle, der gør. Men nu melder vi i hvert fald ud og siger, at det er slut fra nu af.

- Og så er det klart, at vi i en periode kommer til at lave ekstraordinære kontroller, i forhold til at sikre at det ikke kommer til at være der i fremtiden, siger Anders Jensen.

/ritzau/