Rema 1000 bliver i disse dage bombarderet med enslydende mails fra forbrugere, der kræver, at dagligvarekæden omdøber isen Kæmpe Eskimo.

De mange henvendelser kommer, efter den grønlandske forening Nalik har lagt en standardtekst på Facebook, som de opfordrer deres følgere til at sende til blandt andet Rema 100.

Og det er faldet kommunikationschefen i dagligvarekæden, Jonas Schrøder, for brystet.

'Vi har fået 50 mails bare i dag. Vi er altid klar til dialog - men jeg bliver til et kæmpe æsel, når det foregår som copy/paste-kampagne,' skriver han på Twitter.

Kæmpe Eskimo: Den grønlandske forening Nalik har lagt en standardtekst på Facebook, som de opfordrer deres følgere til at sende os. Vi har fået 50 mails bare i dag. Vi er altid klar til dialog - men jeg bliver til et kæmpe æsel, når det foregår som copy/paste-kampagne #dkbiz — Jonas Schrøder (@JonasSchroder) July 27, 2020

Overfor Berlingske understreger Jonas Schrøder, at han godt kan sætte sig ind i Naliks utilfredshed med navnet.

Omvendt har han dog svært ved at sætte sig ind i, hvorfor foreningen lægger ud med at lave en digital kampagne i stedet for at forsøge at skabe en dialog.

»Vi har ikke hørt fra dem før. Jeg kan forstå, hvis de havde ringet, og jeg havde sagt, at jeg ikke ville snakke med dem. Derfor driller jeg dem lidt med mit tweet. Men jeg synes egentlig, at det er fair nok, at de advokerer deres synspunkt,« siger Jonas Schrøder til mediet.

Kommunikationschefen fortæller desuden, at det meget vel kan ende med, at Rema 1000 omdøber Kæmpe Eskimo, da de ikke ønsker at bidrage til, at der er nogen, der føler sig talt ned til.

Den endelige beslutning er dog ikke truffet endnu.

I Naliks facebookopslag påpeger de, at navnet Kæmpe Eskimo er krænkende, fordi 'eskimo' grundlæggende er en racistiske betegnelse for grønlændere og andre Inuit i Arktis.

'Det er problematisk, at I som virksomhed ikke har forholdt jer til ordets krænkende natur, og fundet et andet navn til jeres produkt.'

Vælger Rema 1000 at omdøbe Kæmpe Eskimo, går de samme vej, som en række virksomheder og institutioner, der har valgt at stoppe med at bruge betegnelsen.

Synes du, at Rema 1000 burde omdøbe isen Kæmpe Eksimo, ligesom Nalik opfordrer til?

Den seneste tids debat om betegnelsen 'eskimo' har blandt andet resulteret i, at Nationalmuseet har fjernet ordet 'eskimo' fra en udstilling, og at Hansen Is ændrer navnet på deres 'Eskimo'-is til 'O'Payo'.

Debatten startede i slutningen af juni, hvor amerikanske Dreyer's Grand Ice Cream ændrede navnet på isen 'Eskimo Pie, og har affødt lignende debat om andre produkter.

Tidligere på ugen var en norsk antropolog blandt andet ude og kritisere slikproducenten Haribo, fordi hun mener, at de mener, at de etniske ansigter i den populære lakridsblanding Skippermix er både 'unødvendige, karikerede og gammeldags'.

»Man burde ikke spise andre mennesker,« har antropologen ved navn Gro Ween blandt andet udtalt til Aftonposten.