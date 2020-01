For nogle muslimske kvinder er en juridisk skilsmisse ikke nok, viser rapport fra Vive.

Muslimske kvinder kan blive fanget et sted mellem dansk lov og religiøs praksis, når de ønsker at blive skilt.

De kan stå med en juridisk skilsmisse jævnfør dansk lov, men også med en nikah - en slags religiøs ægteskabskontrakt - som forbliver i kraft, og som dermed binder dem til det ægteskab, som de ønsker at forlade.

Det er en af de udfordringer, som en 279 sider lang rapport fra forskningsinstituttet Vive har fundet for minoritetskvinder, der ønsker at blive skilt.

Rapporten er resultatet af samtaler med 37 fraskilte kvinder, hvor der primært er tale om kvinder med muslimsk baggrund. Derudover har 48 fagfolk og islamiske autoriteter bidraget.

Forskerne bag har fået til opgave at undersøge, hvilke problemer der kan føre til konfliktfyldt skilsmisse med fokus på muslimsk praksis.

Derfor har forskerne heller ikke undersøgt, hvor udbredt de forskellige problemer er. I stedet har de fokuseret på at kunne forstå de forskellige problemer.

Her har de fundet flere forskellige situationer, forklarer Anika Liversage, der er en af forskerne bag rapporten.

I den ene ende af spekteret er kvinder, der accepterer at leve i et voldeligt ægteskab, fordi de frygter for konsekvenserne ved en skilsmisse.

Det kan være både trusler, chikane, vold eller bortførelse af børn begået af ægtemanden eller andre i nærmiljøet, der ikke ønsker skilsmissen. Det kan også være en frygt for at miste sin opholdstilladelse, fordi den er bundet op på manden.

- For nogle muslimske kvinder kan der være den yderligere udfordring, at selv om din skilsmisse ved et dansk familieretshus gør dig skilt i juridisk forstand, er det ikke noget, din mand og dit miljø respekterer, fordi de har en anden opfattelse af, hvad der udgør en skilsmisse, siger Anika Liversage.

- Der kan kvinden ikke bare ensidigt gå sin vej, så hun anses fortsat for at være gift i nikah. Den kan hun have svært ved at komme ud af uden mandens medvirken.

Anika Liversage fortæller, at forskerne også er stødt på, at den juridiske skilsmisse og den religiøse skilsmisse nogle steder er koblet sammen.

Her vil moskéen i separationsperioden forsøge at mægle mellem parret. Hvis parret møder op, og kvinden stadig ønsker at blive skilt, når separationsperioden er omme, vil deres nikah opløses som en automatisk følge af den juridiske skilsmisse.

- Man har dermed fået koblet nikah-opløsningen med skilsmissen efter dansk ret, siger Anika Liversage.

- Det er bare ikke alle, der har den kobling. Slet ikke hvis de er gift i oprindelseslandet.

/ritzau/