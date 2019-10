23-årige Sine Andersen kigger med frygt tilbage på sit år som high school-elev i USA.

Familien hun boede hos gemte på nogle mørke og dysfunktionelle sider, som lag for lag afslørede sig for den unge pige. Én af siderne var farens seksuelle misbrug af hendes amerikanske ‘lillesøster’.

På baggrund af B.T.s serie om problemfyldte udvekslingsophold har flere tidligere udvekslingsstuderende henvendt sig.

Samstemmigt tegner de - ud fra deres egne oplevelser - et dysfunktionelt billede af at tage på high school i USA, hvor især sikkerheden omkring værtsfamilierne samt håndtering af problemer ikke står mål med de garantier, udvekslingsbureauerne stiller før afgang.

Sine var lige fyldt 16, da hun forventningsfuld tog på high school-ophold til USA. Et ophold familien havde betalt omkring 80.000 kr. for. Vis mere Sine var lige fyldt 16, da hun forventningsfuld tog på high school-ophold til USA. Et ophold familien havde betalt omkring 80.000 kr. for.

Én af henvendelserne kommer fra den i dag 23-årige Sine Andersen.

I 2011 tog hun som 16-årig på udveksling til Oregon i det nordvestlige USA med firmaet Explorius.

Sine blev indlogeret hos en familie, hvor der udover en anden udvekslingsstudent fra Colombia boede 12 plejebørn, hvor af nogle havde handicap og særlige behov.

»Det var en lidt anden familiesammensætning end far, mor og to-tre børn, som jeg havde håbet på, og som Explorius havde stillet mig i udsigt,« fortæller Sine Andersen.

Fysisk afstraffet for at bande

Værtsfaren var meget religiøs og tillod ikke bandeord. Skete det, at nogle af de i alt 14 børn kom til at bruge ukvemsord, var der øjeblikkelig afstraffelse.

»Jeg kan huske, at han slæbte én af pigerne ud på badeværelset og proppede sæbe ned i munden på hende og råbte, at hun skulle rense sin mund.«

Den blot 16-årige danske pige var i chok.

Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre og, gik bare derfra. Rystet og fortvivlet over at være fanget i et hjem og i en kultur, som hun på ingen måde havde ønsket sig.

»Jeg fik efterfølgende at vide, at det var sket mange gange før, og at det var helt almindeligt at gøre det på den måde. Også i andre religiøse familier.«

»Vil du overhovedet være i USA?«

Sine forsøgte desperat at få en ny familie og bad Explorius’ amerikanske samarbejdspartner om hjælp.

Men der var ingen hjælp at hente.

‘Vil du overhovedet være i USA?’, lød det prompte svar på teenagerens bøn.

Problemfyldte udvekslingsophold: B.T. kigger i denne serie nærmere på de problemer, danske unge oplever, når de tager på udveksling til udlandet. Især USA.



De danske bureauer, der hver år sender tusindvis af håbefulde unge ud på udvekslingsophold, garanterer inden afrejse trygge rammer og velfungerende værtsfamilier. Men sådan ser virkeligheden dog ikke altid ud. Kilderne i B.T.s serie fortæller en anden og mindre glorificerende historie. Samtidig vidner rækken af klagesager fra utilfredse studerende om brudte løfter og svigtede garantier fra udvekslingsbureauernes side. Mellem 2011 og 2017 har Pakkerejse-Ankenævnet, som er den myndighed, der behandler klagesager på området, afgjort flere end 40 sager fra studerende. Derudover er der et mørketal på området, da det langtfra er alle, der klager over utilfredsstillende forhold under deres udveksling.

Sine stod året ud, og selvom mange af oplevelserne fra selve skolen og vennerne derfra var både lærerige og gode, har hun i dag traumer fra sit high school-år.

En af årsagerne - og noget af det, der især har påvirket Sine sidenhen - er, at værtsmoren altid bad hende om at låse døren til sit værelse.

Både når hun ikke var hjemme, men også når hun sov.

Forklaringen lød dengang, at familiens biologiske søn kunne finde på at stjæle hendes ting.

»Jeg kan huske flere nætter, hvor jeg har ligget derinde, og der er nogen, der har taget i døren og prøvet at komme ind. Det var vildt ubehageligt.«

Misbrugte 'lillesøsteren'

Et retsligt efterspil med hendes værtsfar i centrum har sidenhen gjort de utrygge oplevelser endnu mere ubehagelige.

Efter Sines hjemkomst er det kommet frem, at faren igennem en årrække har misbrugt et af de 12 plejebørn. En pige.

»Jeg ved jo ikke, om det er min søster, der har taget i døren, om det sønnen, der har forsøgt at stjæle mine ting, eller om det er værtsfaren, der har prøvet at komme ind midt om natten.«

Sine sammen med sine værtsforældre under udvekslingsopholdet. Faren, Michael John “Mike” McCoy, blev i 2018 idømt seks års fængsel for seksuelle overgreb på en af familiens plejedøtre, som boede i hjemmet samtidig med Sine. Foto: Privatfoto Vis mere Sine sammen med sine værtsforældre under udvekslingsopholdet. Faren, Michael John “Mike” McCoy, blev i 2018 idømt seks års fængsel for seksuelle overgreb på en af familiens plejedøtre, som boede i hjemmet samtidig med Sine. Foto: Privatfoto

Værtsfaren, Michael John 'Mike' McCoy, blev ifølge det Oregon-baserede medie The Bulletin sidste år idømt seks års fængsel for overgrebene på plejedatteren.

»Brug for et wake up call«

Sine Andersen står i dag frem med sin historie, fordi hun mener, at der er brug for et 'wake up call' i udvekslingsbranchen.

»Der er virkelig mange unge mennesker, der bliver tabt i det her,« siger hun.

Ifølge Lise Lotte Almenningen, der er skandinavisk repræsentant for CSFES – et sikkerhedsorgan for udvekslingsstuderende - er der behov for at kigge på området rent politisk.

Frem til 2014 kunne unge under 18 få 10.000 kr. i tilskud til udvekslingsophold fra Forskningsministeriet, der samtidig fungerede som kontrolorgan for rejsearrangørerne.

Men da samarbejdet med udvekslingsorganisationerne ophørte, forsvandt også alle forsøg på at regulere industrien, mener Lise Lotte Almenningen.

Tror du, at det ville højne sikkerheden, hvis man fra statens side genoplivede ordningen og underlagde de danske organisationer nogle krav?

»Det tror jeg er uundgåeligt. Hvis de danske organisationer har et klart ansvar at leve op til, så vil det hæve standarden.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken Børne- og Undervisningsministeriet eller Uddannelse- og Forskningsministeriet, da ingen af dem mener, at high school-ophold ligger under deres ressortområde.

Explorius er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.