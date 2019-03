Det fik store konsekvenser for en klasselærer fra Jehovas Vidner, da hun i september 2017 fortalte sin arbejdsgiver, at hun af religiøse årsager nægtede at tage sine elever i hånden og danse rundt om juletræet i forbindelse med skolens kommende juleafslutning.

Ifølge en nyligt offentliggjort kendelse fra Ligebehandlingsnævnet var privatskolen nemlig bestemt ikke forstående over for deres medarbejders religiøse overbevisning, og de valgte derfor at stikke hende en fyreseddel.

Jehovas Vidner fejrer ikke jul, og derfor havde klasselæreren væbnet sig med blandt andet en udskrift fra trossamfundets hjemmeside, da hun konfronterede sine arbejdsgivere, mens hun endda også tilbød at bruge en feriedag den pågældende dag, hvor juleafslutningen - og altså juletræsdanseriet - skulle finde sted.

Dette var dog ikke godt nok for privatskolen, og derfor valgte læreren at melde sig syg dagen før afslutningen den 20. december 2017, og da hun og skolen i de efterfølgende måneder ikke kunne blive enige om hendes deltagelse i danseriet til fremtidige juleafslutninger, blev hun fyret i maj måned 2018.

'På baggrund af din meddelelse om, at du ikke vil deltage i skolens juleafslutning - som skolens øvrige lærere - har skolen ikke den nødvendige tiltro til, at du i fremtiden vil leve op til de forventninger og krav, der stilles til dig som lærer', skrev skolen blandt andet i kvindens opsigelse.

Kvinden, der var klasselærer for en 1. klasse, blev ansat i 2009, men det var først i 2016, at skolen indførte tvunget juletræsdanseri til juleafslutningen. I 2016 var klasselæreren dog på ferie, og derfor var det først til afslutningen i 2017, at hendes religiøse overbevisning skabte problemer for hendes ansættelsesforhold.

Flere hundrede tusinde kroner i erstatning

Klasselæreren var dog bestemt ikke tilfreds med fyringen, og derfor klagede hun til Ligebehandlingsnævnet, da hun følte sig forskelsbehandlet på baggrund af sin religion.

'Alle tidligere år har jeg i forbindelse med skolens juleafslutning hygget med mine klasser, hvor vi har lavet små lege i klassen og været til fælles afslutning i skolens vandrehal. Dette har aldrig været et problem for mig', skriver kvinden i sin klage til Ligebehandlingsnævnet og fortsætter:

'Jeg har blot fastholdt ikke at ville deltage aktivt ved at danse om juletræet, idet dette - for mig - sidestilles med at holde jul. Dette ønsker jeg ikke at gøre. Jeg fastholder, at det er min grundlovssikrede ret; tænke - tro - talefrihed, og her nok så vigtigt, min ret til at fravælge noget, der strider mod min tro.'

Og læreren havde da også ret til at føle sig forurettet af sin tidligere arbejdsgiver, viser Ligebehandlingsnævnets afgørelse af den principielle sag. Således fik hun den 28. februar i år medhold i klagen og fik tilkendt en erstatning på 485.000 kroner - svarende til omkring 12 måneders løn.

'Der er indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt religion eller tro ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige', skriver Nævnet i sin afgørelse.

Nævnet lagde desuden vægt på, at to andre lærere blev fritaget for at danse rundt om juletræet med eleverne på grund af henholdsvis ferieafholdelse og knæproblemer, og de påpeger endvidere, at skolen burde have indgået i en dialog om alternative løsninger, så læreren slap for at danse rundt om træet.

Jehovas Vidner er tilfredse

Ligebehandlingsnævnets afgørelse vækker begejstring hos trossamfundet, fortæller Dag-Erik Kristoffersen, der er talsmand for Jehovas Vidner i Danmark.

»Vi synes, det er en rigtig afgørelse. Den tager hensyn til vores trosfælles samvittighed. Vi synes også, hun har vist sig imødekommende og taget hensyn til skolen. I god tid har hun givet forskellige forslag til, hvordan hun kunne udføre sit arbejde ved at påtage sig andre opgaver, der ikke gik i mod hendes religiøse overbevisning,« skriver han i en mail til B.T.

Dag-Erik Kristoffersen oplyser endvidere, at trossamfundet havde hørt om sagen, allerede inden Nævnet offentliggjorde afgørelsen, og han fortæller derudover, at det ikke er første gang, at et dansk medlem af Jehovas Vidner er blevet afskediget som følge af, at de nægtede at deltage i religiøse højtider.

»Jeg er ret ny som pressetalsmand, men en af mine medarbejdere husker to sager, hvor afgørelsen faldt ud til vores trosfællers fordel,« siger talsmanden og fortæller, at de to sager omhandlede en skoleleder på en musikskole samt en pædagog i en børneinstitution.