Når eleverne på landets gymnasier igen kan skifte zoom ud med klasselokalerne, så mener sammenslutningen Danske Gymnasier, at de også burde skifte drukfester i kantinen ud med alkoholfrie arrangementer.

Det er efterhånden længe siden, at gymnasieeleverne har kunne tage festtøjet på og mødes over en øl, cider eller et shot, mens musikken brager ud fra en DJ-pult. Ja, faktisk er det bare længe siden, at de har kunne være sammen mere end fem, ti eller tyve personer.

Og den nye corona virkelighed, hvor eleverne ikke alene ser frem til at kunne fulde sig på gymnasiet, men bare ser frem til at kunne mødes på gymnasiet, burde give anledning til, at man genovervejer, hvordan de unge er sociale sammen. Det mener blandt andet rektor på Tietgen Handelsgymnasium:

»Danske unge har en kedelig europarekord, som vi er nødt til at gøre noget ved. Jeg ved godt, at det er meget forskelligt, hvor meget unge drikker. Men det samlede billede er altså, at alkohol fylder alt for meget i unges hverdag og festkultur« siger Dorthe Wang til Fyens.

Hun bakker op om et forslag fra Danske Gymnasier, der mener, at de nye coronaretningslinjer har ændret måden, vi afvikler sociale arrangementer på, og man derfor burde se på festkulturen.

Men forslaget møder ikke just opbakning fra eleverne på handelsgymnasiet i Odense. For på trods af at de ikke har kunne afholde nogen fester på det sidste, så lyder det fra skolens festudvalg, at de tidligere fester har været vigtige for det sociale liv på gymnasiet.

Derudover frygter de, at det vil skabe flere problemer end løsninger. For at fjerne fester med alkohol fra gymnasierne, får ifølge dem ikke de unge til at droppe alkoholen. De påpeger i stedet, at der vil være flere privatfester, som vil få de unge til at droppe de alkoholfrie arrangementer på gymnasierne.

Derudover frygter festudvalget, at de unge mister et trygt sted at drikke. Til gymnasiefesterne bliver der nemlig holdt øje med de unge og deres alkoholindtag. Helt konkret får en for fuld person på Tietgen Handelsgymnasium et specielt armbånd på, som gør, at vedkommende ikke kan købe drikkevare i baren.