Traditionen tro fyldes gaderne i disse dage med studenter i vogne plastret til med bannere, der ofte har påskrevet tekster langt under bæltestedet.

Og i år er det altså stukket helt af, kan man hurtigt få et indtryk af især på Instagram-profilen 'andershemmningsen', der ofte deler billeder af årets bannere.

'Vi fik det bedste snit på kloden, efter pigerne tog censor til roden.'

Sådan lød teksten, malet med røde og blå bogstaver på 3.M's banner, da de kørte rundt i de aarhusianske gader i studentervogn i lørdags.

Og det faldt ikke i god jord hos deres rektor fra Aarhus Handelsgymnasium, Michael Jensen.

Et par dage forinden var billedet af klassens banner nemlig kommet ham for øje, ligesom det var med knap 800.000 andre inde på den populære Instagram-profil 'andershemmingsen', hvor det var blevet delt i en story sammen med en række andre studentervognsbannere.

Det fik rektor til tasterne i en fart.

'Hvis det er jeres billede, vil jeg gerne opfordre jer til at fjerne billedet fra de sociale medier og undlade at bruge banneret til studenterkørsel, da det er over stregen og sætter gymnasiet i et dårligt lys,' skrev han i en e-mail ud til klassen.

Foto af banner fra Instagram-profilen 'andershemmingen'. Vis mere Foto af banner fra Instagram-profilen 'andershemmingen'.

Men den e-mail påvirkede hverken 19-årige Oliver Vigsø eller resten af hans klassekammerater fra 3.M på Aarhus Handelsgymnasium.

»Jeg synes, det er i orden, rektor kommer med en udmelding om, hvad han synes, der er godt for hans skole, men at vi ikke tager det til os, det er vores valg,« siger Oliver Vigsø til B.T.

Ifølge ham lavede de banneret i fællesskab, og de har ikke oplevet nogen sure miner hverken internt i klassen eller fra andre udefra.

Og den nyudklækkede student understreger, at der lige så godt kunne have stået 'drenge' på banneret i stedet for 'piger'.

Et banner-foto fra Instagram-profilen 'andershemmningsen'. Vis mere Et banner-foto fra Instagram-profilen 'andershemmningsen'.

»Pigerne var lige så meget inde over banneret. Og det mest komiske var, at vores censor var en dame,« siger han.

Tiden, vi lever i, peger måske mere i retning af at lave et sobert banner, der ikke kunne risikere at krænke nogen, og det er netop dét, banneret er lidt en modreaktion på:

»Vi vil godt vise, at man også bare kan være sjove, og at krænkelseskulturen måske er gået lidt for vidt,« siger Oliver Vigsø.

Desuden synes han, rektoren godt kunne tage at se det hele fra den positive side – som han bestemt mener, det er:

Foto af banner fra Instagram-profilen 'andershemmingen'. Vis mere Foto af banner fra Instagram-profilen 'andershemmingen'.

»Vi snakkede om, at alt markedsføring er god markedsføring i sidste ende. Vi har ikke så meget andet at sige, end at vi prøvede at gøre det i sjov, og jeg tror kun, det får flere elever til at tænke, det ville være en sjov skole at gå på.«

Den markedsføringsstrategi er dog langtfra en, som rektor Michael Jensen er med på.

»Det kan godt være, det er sådan, man siger generelt, men det synes jeg ikke. Jeg synes, det er for kækt. Det er ikke det, vi vil være kendt for,« siger han.

Han tror heller ikke, det får flere elever til at tænke, det ville være en sjov skole at gå på.

Men han understreger, at e-mailen kun var sendt som en opfordring og ikke en ordre.

»Det er ting, de laver i deres fritid, og jeg har ikke nogen beføjelser over dem i deres fritid. Jeg håbede, de ville lytte, for jeg synes ikke, ordvalget var særligt passende,« siger rektoren.

»Jeg kan ikke svare på, hvad, jeg synes, er over stregen. Jeg vil ikke udtale mig om, hvad der må stå og ikke stå. Vi ved allesammen, at det er unge studerende, der laver spas og sjov,« siger han, men tilføjer, at det nok var det med, at der blev rodet sex ind i det, der fik ham til at føle, at det var lidt for kækt