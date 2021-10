Mens gymnasierne i Viby og Tilst næste år er lukket land for nye 1.g'ere, ser det ud til, at Århus Statsgymnasium skal til at finde plads til to ekstra klasser.

»Det er en løsning på et akut problem. Vi har ikke plads til at have 11 klasser for altid. Men vi skal nok løse det. Det er jo vores forpligtigelse«

Sådan lyder det fra Dorte Fristrup, der er rektor på Århus Statsgymnasium ovenpå nyheden, om at hendes gymnasium står til at få flere nye elever end normalt.

Torsdag drøftede Region Midtjyllands Udvalg for Regional Udvikling, hvordan de skulle løse omfordelingen af elever ovenpå, at et flertal i folketinget har besluttet at lukke optaget af nye elever på Viby Gymnasium og Aarhus Gymnasium.

Få flere nyheder fra Aarhus

Kære læser Mit navn er Kenneth Elkjær, og jeg er redaktør for B.T. i Aarhus. Vi er otte journalister, der dækker Aarhus kærligt og kritisk. Vi jubler med, når der drysser Michelin-stjerner over byen, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til i Møllegade 32, og vi vil gerne høre fra dig. Skriv til os på tipaarhus@bt.dk. Læs flere nyheder fra os på bt.dk/aarhus og følg os på Facebook her: www.facebook.com/btaarhus





Her har de besluttet at justere på antallet af klasser på en række gymnasier.

Beslutningen skal endeligt godkendes hos forretningsudvalget og regionsrådet, men som det ser ud nu, kommer der flere klasser på fem gymnasier i Aarhus og omegn.

Århus Statsgymnasium får to ekstra klasser. Det samme gør Marselisborg Gymnasium. Derudover skal Aarhus Katedralskole, Risskov Gymnasium Egaa Gymnasium og Odder gymnasium tage imod en ekstra klasse hver.

Rektor Dorte Fristrup forklarer, at eleverne ikke umiddelbart vil kunne komme til at mærke opjusteringen til 11 klasser, hvis det bliver aktuelt.

Gymnasiet har i forvejen ønsket at gå fra at optage elever fordelt på ni klasser til at få 10 klasser.

I 2011 til 2019 havde de ti klasser, men i 2020 og i det nuværende år blev det besluttet, at de ikke måtte optage mere end ni klasser hvert år.

»Vi har ønsket at få en klasse mere end de nuværende ni. Et optag på 10 klasser er den perfekte skolestørrelse for os. VI har i lang tid være overansøgt, og vi har afvist flere ansøgere hvert år. Nu vil flere nok få deres ønsker opfyldt.«

»Jeg tror ikke, at eleverne vil mærke, at der kommer ekstra klasser. Det kan være, at der kommer lidt længere kø til kantinen, men det er nok også det. Vi skal nok finde lokaler til det hele. Samtidig kan det også være, at flere elever betyder, at vi kan oprette nye studieretninger. Det må vi se på til den tid,« siger hun.

Samtidig giver udsigten til en opjustering med to klasser dog også udfordringer.

Flere klasser betyder nemlig øget pres på fagspecifikke lokaler såsom fysiklokaler. Derudover skal skolen også vurdere, om de har lærere nok til at modtage alle de nye elever.

»Vi har lokalerne. Det personalemæssige må vi kigge på, når vi nærmer os,« siger Dorte Fristrup.

»Vi er en masse skoler, der fælles løfter udfordringen med at omfordele elever. Vi har jo en pligt til at sørge for, at alle, der søger STX, også får en plads. Det skal vi nok også løse,« siger hun.