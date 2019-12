Rektor på Den Danske Filmskole stoppede efter længere tids uro. Med sig har hun fået 1,3 millioner kroner.

Elever på Den Danske Filmskole var så utilfredse med rektor Vinca Wiedemann, at de i november valgte at blokere skolen i protest.

Kort tid efter forlod Wiedemann sin stilling som filmskolens leder. I forbindelse med sin afgang fik hun et såkaldt gyldent håndtryk på 1,3 millioner kroner.

Det skriver DR, som har fået aktindsigt i økonomien bag aftalen om rektorens fratrædelse. Aftalen blev indgået mellem Wiedemann og Kulturministeriet.

De 1,3 millioner kroner skal findes på Den Danske Filmskoles budget.

Da det i november blev meldt ud, at Vinca Wiedemann med øjeblikkelig virkning stoppede som rektor for skolen, forklarede fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S), at situationen på filmskolen var "uholdbar".

Rasmus Prehn har ikke ønsket at udtale sig til DR om fratrædelsesaftalen.

I stedet har DR fået et skriftligt svar fra Kulturministeriets Koncern HR.

- Ved en fratrædelsesaftale tages der udgangspunkt i den kontrakt, som den pågældende medarbejder har, og den situation, der er opstået.

- Derfor er indholdet i en fratrædelsesaftale altid helt konkret og afspejler den situation og sammenhæng, som aftalen indgås i, står der blandt andet.

Forud for Vinca Wiedemanns afgang havde eleverne på skolen i lang tid været utilfredse med rektorens ledelsesstil og den måde, som hun har ændret flere af filmskolens uddannelser på.

Allerede i januar udsendte elever på skolen en mistillidserklæring til Vinca Wiedemann, som 87 af skolens 96 elever havde skrevet under.

21. november valgte hun at stoppe som rektor. Det skete efter otte dages blokade, som i øvrigt blev støttet af prominente navne i kulturlivet.

En central del af elevernes kritik gik på, at Den Danske Filmskoles uddannelser var blevet for teoretisk og akademisk orienterede.

