Da eleverne på Solrød Gymnasium ved årets afslutning skulle uddele forskellige elevpriser, måtte skolens rektor skride ind og forbyde især én pris, der var for krænkende.

Det var prisen i kategorien »Elgiganten«, som skulle uddeles i forbindelse med de såkaldte kåringer, der typisk finder sted ved skoleårets afslutning.

Men prisen kom aldrig længere end til idéstadiet og nåede aldrig at blive uddelt. Det satte rektor på skolen, Bjarne Thams, en stopper for.

»Først tænkte jeg, at det lød meget harmløst, og at det måske handlede om at være elektronikglad,« siger Bjarne Thams til Berlingske.

Han kom dog hurtigt på andre tanker, da han efterfølgende fik snakket med sin datter, der selv er elev i 3.g:

»Hun tænkte i tre-fire sekunder og sagde: Tjek deres motto. Og Elgigantens motto er: »Vi vil være billigst«. Så i virkeligheden var der tale om en helt anden boldgade og et krænkende indhold, som vi ikke vil være med til, så den strøg jeg med det samme,« siger Bjarne Thams, der mener, at censur er den rigtige vej at gå for at forhindre, at nogle elever kan føle sig udstillet eller direkte krænket.

Krænkende adfærdskultur

De senere år har medierne været gentagne gange kunnet fortælle, at gymnasieelever og universitetsstuderende på rusture er blevet udsat for krænkende adfærd, at skoleblade illustrativt har beskrevet, hvem der har været sammen med hvem, at optagelsesritualer af forskellig karakter har taget overhånd, samt hvordan elever via sociale medier har mobbet hinanden og uden samtykke delt seksuelt billedmateriale mellem sig.

Ifølge Berlingske har flere gymnasier nu taget konsekvensen og er i dag langt mere kontrollerende over for elevernes adfærd end tidligere. Flere ledelser og lærere tjekker således, hvad der siges, skrives og kåres, fordi man gerne vil sikre, at elever skal kunne begå en bommert, opføre sig hovedløst, kysse den forkerte eller have pinlig sex, uden at det skal blive en offentlig historie, skriver avisen.

En undersøgelse fra Mary Fondens Unge Tænketank fra 2014 viste, at flere end hver tredje ung mente, at nogen i klassen havde følt sig stødt over blå bog, som er den bog, elverne skriver om hinanden efter tre år i gymnasiet. Og at 16,5% af eleverne selv oplevede, at indholdet var udstillende på en ubehagelig måde.