Rektor på Sorø Akademi Kristian Jacobsen valgte i efteråret 2021 at anmelde en voldtægt til politiet.

B.T. har oplysningen fra en aktindsigt ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, og rektoren fortæller, at sagen ikke er foregået på skolen.

»Når det bliver et skoleanliggende, er det, fordi de begge var tilknyttet skolen, og det foregik ved et privat arrangement, hvor den primære tilknytning til arrangementet var, at de gik i skole sammen,« siger Kristian Jacobsen til B.T.

En elev er blevet permanent bortvist på baggrund af sagen. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at det er en verserende sag.

Rektor Kristian Jacobsen fortæller videre, at han i første omgang blev kontaktet af en elev og hendes forældre, som ønskede skolens hjælp til konfliktmægling.

»Det er en meget alvorlig sag. Jeg tror, at familien ville have gået en anden vej først med henblik på mægling. Derfor fik jeg heller ikke i første omgang præcist at vide, hvad konflikten lå i, men bare, at de havde brug for skolens hjælp til at håndtere det.«

»Da det gik op for mig, hvor alvorlig sagen var, så politianmeldte jeg det. Forinden orienterede jeg pigen og forældrene, som var enige i, at sagen blev anmeldt til politiet,« siger rektor Kristian Jacobsen og tilføjer, at han er blevet afhørt i sagen.

B.T. har gennem de seneste uger beskrevet skolemiljøet på Sorø Akademi, som ligesom Herlufsholm Kostskole i Næstved er kendt for at optage elever fra den mere velstillede del af befolkningen.

Efter en TV 2-dokumentar i maj 2022 med fokus på krænkelser, vold og ydmygelser på Herlufsholm Kostskole har bagsiden af kostskolelivet været debatteret flittigt.

Sorø Akademi har ligesom Herlufsholm en kostskole-afdeling. Med en 400-årig historie har Sorø Akademi gamle traditioner, som rektor Kristian Jacobsen forsøger at gøre op med, ligesom han har indført nultolerance-politik over for krænkelser og vold.

En tradition, der er gjort op med, er blandt andet et optagelsesritual, hvor 1.g'erne skal huske nogle tal, mens de knæler for 2.g'erne. Hvis ikke de kan tallene, risikerer de ifølge rektoren et slag i baghovedet.

»Der er stadigvæk mange elever, som synes, det er en god måde at blive optaget på skolen på, men vi kan ikke stå inde for det,« har Kristian Jacobsen tidligere udtalt til B.T.

Men det kan være svært at gøre op med traditioner et sted, der har eksisteret i 400 år, fortæller Torben Bechmann Jensen, der er lektor på Københavns Universitet Institut for Psykologi.

»Jeg forstår godt, at rektor gerne vil forebygge opbygningen af hierarkier. Omvendt kan det være svært for eleverne, hvis de har levet sig ind i en tradition, der er velkendt. Nogle ser måske frem til, at de på et tidspunkt skal have nogle privilegier, der giver en følelse af at være noget særligt,« siger han.