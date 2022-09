Lyt til artiklen

I fredags blev fem drenge bortvist i en uge fra Munkensdam Gymnasium i Kolding efter at have lavet en liste, hvor de rangerede samtlige 1. g-piger efter udseende.

Flere af pigerne stod i den forbindelse frem og fortalte, hvordan de havde det med det hele. Blandt andet 17-årige Katja Antonina, som B.T. har talt med.

Men nu skal eleverne ikke længere tale med medierne, hvis det står til skolens rektor, Per Møller.

Det fremgår af en besked, B.T. har set, som rektor sendte ud til alle gymnasiets elever mandag formiddag:

»Vi har haft meget presse på Munkensdam i fredags. Jeg tænker, at vi skal have ro på nu. Så får I henvendelser fra journalister, vil jeg bede jer om at henvise til mig,« skriver han og afslutter:

»I gjorde det rigtig godt i fredags. men nu er tiden til, at vi kigger indad og finder hinanden uden elevinterviews til pressen.«

B.T. har talt med flere elever, der bekræfter beskeden, de har modtaget på skolens intranet Lectio. En kvindelig elev fra 3. g fortæller, at hun ikke synes, det er i orden:

»Jeg synes, det er forkert som rektor at opfordre selvstændige, unge elever til at tie stille om noget, der er så vildt,« siger eleven, der ikke har lyst til at stå frem, da hun er bange for, om det kan få konsekvenser.

Hun siger, at hun især mener, det er forkert, fordi der er så mange, der er utilfredse med straffen, som drengene har fået.

»Han skriver, at det er tid til at se indad, men han ser ikke selv indad og tænker på dem, der skal have deres krænkere rendende næste uge.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra rektor Per Møller – men uden held.