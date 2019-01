Efter adskillige mediestorme vil Københavns Universitet nu gøre op med deres retningslinjer for håndtering af 'krænkende adfærd'.

Det blev onsdag besluttet på et møde i universitetets Hovedsamarbejdsudvalg, hvor blandt andre rektor Henrik C. Wegener er repræsenteret samt en lang række tillidsfolk, der repræsenterer forskellige faggrupper, som er ansat på universitetet.

»Vi har besluttet os for at revidere retningslinierne,« siger rektor Henrik C. Wegener.

Hvordan er I kommet frem til det?

»Vi har haft rigtigt mange diskussioner om det. Særligt lige inden jul. Det har vist sig, at der var mange forskellige opfattelser af vores retningslinjer. Vi skylder at tage de bekymringer alvorligt og se på, om vi kan favne de bekymringer, der har været i den forbindelse,« siger Henrik Wegener.

I har jo haft adskillige sager om krænkende adfærd, som har været massivt omtalt i pressen. Havde andre retningslinjer ændret på det, eller har I snarere bare handlet forkert?

»Jeg skal ikke kommentere på konkrete sager, men bare sige, at vores nuværende retningslinjer er blevet fortolket meget forskelligt. Jeg synes, det er vigtigt, at retningslinjerne kan forstås af flest muligt, så de bidrager til at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø,« siger Henrik Wegener.

Han kan fortsat ikke udtale sig om, hvad der kommer til at stå i de nye retningslinjer. Der er nemlig endnu ikke skrevet en linje.

»Nu har vi først og fremmest besluttet os for at revidere retningslinjerne. Den opgave bliver så overdraget til vores personalepolitiske udvalg, som herefter skriver et udkast,« siger han.

Indtil der foreligger nye retningslinjer, som er godkendt, gælder de eksisterende retningslinjer fortsat.

De nuværende retningslinjer foreskriver, at der skal udvises nultolerance over for 'overgreb af enhver art', som 'kan forekomme i både fysisk, verbal og skriftlig, herunder elektronisk form'.

Henrik Wegener udtalte i Berlingske i september måned, at eksempelvis mexicanske hatte - såkaldte sombreroer - kunne virke krænkende og derfor burde undgås som udklædning på de studerendes rusture.

Rektor Thomas Wegener forklarer, at Københavns Universitet nu ændrer deres retningslinier for håndtering af 'krænkende adfærd'. Her er han i selskab med kronprinsesse Mary. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rektor Thomas Wegener forklarer, at Københavns Universitet nu ændrer deres retningslinier for håndtering af 'krænkende adfærd'. Her er han i selskab med kronprinsesse Mary. Foto: Liselotte Sabroe

Desuden har en lektor på universitetet været udsat for en 'undersøgelse om hans manglende sensitivitet', efter der indgik anonyme klager om racisme og sexisme mod ham. Påstande, som ikke kunne dokumenteres, og hvor mange andre studerende forklarede, at de slet ikke kunne genkende den udlægning.

Fællestillidsmand Thomas Vils Pedersen var med til mødet i dag og var også med til at skrive de retningslinjer, som han aldrig havde gættet ville medføre en mediestorm af større karakter.

»Jeg er glad for den beslutning, som vi har truffet i dag. Udover det vil jeg vente med at udtale mig yderligere. Nu sender vi først og fremmest en pressemeddelelse ud,« siger han.

Thomas Vils Pedersen har tidigere udtalt, at retningslinjerne har vist sig at kunne påvirke universitetets undervisere, så de lagde begrænsninger på sig selv, når de skulle undervise, for at undgå, at krænkede studerende klagede.

Sager om krænkelser på højere læreanstalter September 2018: Københavns Universitet fraråder, at der anvendes potentielt krænkende beklædning - herunder sombreroer - til studerendes rusture. November 2018: Tre undervisere på Københavns Universitet skriver i et indlæg i Berlingske, at retningslinierne for håndtering af krænkelser 'truer ytringsfriheden, retssikkerheden og den akademiske frihed på Københavns Universitet.' December 2018: Jyllands-Posten skriver at en lektor i biologi har fået at vide af studerende, at hans undervisning kan være upassende, da han har fremvist statistik, hvor personer er fordelt på køn. Det er nemlig ikke alle, som føler sig som hverken mand eller kvinde. December 2018: En mørklødet kvindelig underviser på CBS føler sig krænket, da der på et møde bliver sunget 'Den danske sang er en ung blond pige,' fra højskolesangbogen. Underviseren får en undskyldning. December 2018: Den studerende Tara Skadegaard Thorsen, der er talsmand for foreningen Front, der holder øje med krænkelser i undervisningsmiljøet, forklarer at hun kæmper for 'færre hvide mænd i pensum,' på Københavns Universitet. December 2018: Weekendavisen skriver at en lektor på humaniora er blevet klaget over anonymt. Klagerne går på at han taler ned til kvinder, ignorerer andre perspektiver end europæiske og ignorerer andre studerendes 'racistiske ytringer'. Andre studerende forsvarer dog underviseren.

I midten af januar i år bragte Jyllands-Posten for eksempel en historie om en lektor, der havde oplevet klager, da han i biologiundervisningen fremviste en statistik, hvor personer var opdelt efter køn. Det kunne støde personer, som hverken identificerede sig som mænd eller kvinder, måtte han forstå.