Udadtil ligner Det Kongelige Danske Kunstakademi midt på Kongens Nytorv i København et uigennemtrængeligt palæ.

Men indenfor i den tre etagers høje, brunrøde murstensbygning har den seneste tids skandaler slået K3-lignende sprækker i fundamentet på den 250 år gamle kulturinstitution.

For første gang sætter Kunstakademiets rektor, Kirsten Langkilde, ord på den kaotiske situation, som det historiske akademi befinder sig i.

Over for Berlingske fortæller hun, at alle på skolen er »rystede«, efter det kom frem, at det var akademiets institutleder, Katrine Dirckinck-Holmfeld, der stod bag det meget omtalte stykke politisk motiveret hærværk, der fandt sted i begyndelsen af november.

By & Havn sender en dykker i vandet og hejser en statue af grundlæggeren af Kunstakademiet i København op af Københavns Havn fredag den 6. november 2020. Fredag morgen kom det frem at en anonym aktivistgruppe havde smidt statuen af Frederik V. i havnen. Busten af Frederik V står normalt på Kunstakademiets Billedkunstskoler.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere By & Havn sender en dykker i vandet og hejser en statue af grundlæggeren af Kunstakademiet i København op af Københavns Havn fredag den 6. november 2020. Fredag morgen kom det frem at en anonym aktivistgruppe havde smidt statuen af Frederik V. i havnen. Busten af Frederik V står normalt på Kunstakademiets Billedkunstskoler.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Her blev en gipsbuste af Kunstakademiets stifter, Frederik V, stjålet fra akademiets festsal og smidt i Københavns Havn.

Hele miseren startede, da en gruppe, der kalder sig 'Anonyme Billedkunstnere', lagde en video af busteaktionen på hjemmesiden idoart.dk.

Herefter var det i flere dage en bevaret hemmelighed, hvem der stod bag herværket af gibsbusten, som ifølge eksperter er umulig at prissætte

Busten, som var del af arbejdet forud for rytterstatuen af selvsamme Frederik V på Amalienborg Slotsplads, er lavet af den franske billedhugger Jacques-François-Joseph Saly, der i 1754 blev udnævnt til kunstakademiets første leder.

»(...) Internationalt set (er det, red.) formentlig det væsentligste kunstværk i Danmark fra perioden,« udtalte museumsinspektør ved Bornholms Museum og ekspert i kulturhistorie Jakob Seerup i et opslag på Facebook.

Politisk blev hærværket fordømt fra flere sider og kaldt for vandalisme.

Gik til bekendelse

Ca. en uge efter den symbolske drunkning af den tidligere danske konge – som blev beskrevet som en happening, der skulle 'talesætte de måder, hvorpå kolonitiden er usynliggjort' – tog Katrine Dirckinck-Holmfeld bladet fra munden.

Over for Politiken gik hun til bekendelse og sagde, at det var hende, der var ansvarlig.

By & Havn sender en dykker i vandet og hejser en statue af grundlæggeren af Kunstakademiet i København op af Københavns Havn fredag den 6. november 2020. Fredag morgen kom det frem at en anonym aktivistgruppe havde smidt statuen af Frederik V. i havnen. Busten af Frederik V står normalt på Kunstakademiets Billedkunstskoler.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere By & Havn sender en dykker i vandet og hejser en statue af grundlæggeren af Kunstakademiet i København op af Københavns Havn fredag den 6. november 2020. Fredag morgen kom det frem at en anonym aktivistgruppe havde smidt statuen af Frederik V. i havnen. Busten af Frederik V står normalt på Kunstakademiets Billedkunstskoler.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

»Det var mig, der tog initiativet. Det var mig, der tog busten fra soklen i akademiets festsal. Og det var mig, der skubbede den i havnen,« sagde den 39-årige kunstner og leder af Institut for Kunst, Skrift og Forskning ved kunstakademiet til avisen.

Katrine Dirckinck-Holmfeld er siden blevet bortvist fra Kunstakademiet.

Ifølge Berlingske har vidner fortalt, at Katrine Dirckinck-Holmfeld under aktionen blev ledsaget af op mod ti hætteklædte personer, der endnu ikke er blevet stillet til regnskab for hærværket.

Flere har rejst spørgmålet, om det er studerende fra Katrine Dirckinck-Holmfelds kursus på akademiet, der gemmer sig bag de ti hætter.

Som svar på Berlingskes spørgsmål, om de studerende skal bortvises, hvis det viser sig, at det er dem, siger rektor Kirsten Langkilde:

»Det er politiets arbejde. Jeg kan ikke have nogen mening om det.«

Men hvis politiet finder frem til, at det er studerende, skal de så bortvises?

»Jeg ved jo ikke, hvad de har gjort,« lyder svaret fra Kirsten Langkilde.

Københavns Politi har besluttet at iværksætte en efterforskning af ødelæggelsen af gipsbusten.

Over for Ritzau oplyser politiet, at sagen efterforskes som en overtrædelse af straffelovens bestemmelse om groft hærværk.