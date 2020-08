Over 30.600 begynder på efterskole dette skoleår, og det er det højeste antal nogensinde.

Flere unge er begyndt på efterskole dette skoleår.

30.669 har valgt at tage på en af landet 241 efterskoler. Det er 600 flere elever end sidste år og det højeste antal nogensinde, oplyser Efterskoleforeningen i en pressemeddelelse.

Foreningens formand, Torben Vind Rasmussen, er begejstret over den stigende interesse for efterskolerne.

- Det kan vi jo kun glæde os over i efterskolerne, siger han.

Han ser det stigende elevtal som et udtryk for, at eleverne stoler på, at det er muligt at få et godt år på efterskole på trods af coronasituationen, der har skabt usikkerhed blandt mange i ind- og udland.

- Der er en stor grad af tryghed over, at det skal efterskolen nok håndtere, siger han.

For at holde coronavirusset stangen har skolerne fokus på god rengøring samt ikke at være samlet i for store hold ad gangen.

Bliver en elev syg på skolen, tager de ansatte også flere forholdsregler og vil hurtigere sende en elev hjem for ikke at risikere at sprede smitte på skolen, oplyser formanden.

Efterskolerne er ifølge Torben Vind Rasmussen særligt gode til at styrke eleverne mentalt, så de har nemmere ved bagefter at begynde på en ungdomsuddannelse.

- Der er nogle livsstilssygdomme blandt unge såsom lavt selvværd, manglende tro på egne evner og manglende tro på, at man kan indgå socialt.

- Her har efterskolerne over en årrække vist, at de er helt vildt gode til at løfte de unge, så de er robuste til at klare en ungdomsuddannelse, siger han.

Det er muligt at begynde på visse efterskoler allerede i 8. klasse, men langt hovedparten af eleverne tager 10. klasse på efterskole.

Det gør 22.232 i år, svarende til 72 procent af eleverne.

Torben Vind Rasmussen forklarer, at en del af stigningen i elevtallet skyldes, at coronasituationen har aflyst udvekslingsophold for en række elever, som havde håbet at komme til udlandet efter folkeskolen.

På mange efterskoler har eleverne mulighed for selv at vælge en del af de fag, de skal have. Eksempelvis er der skoler med særligt fokus på sport, andre har fokus på udendørsoplevelser eller kreativ udfoldelse.

Det er særligt efterskoler i Nordjylland og i Sydøstjylland, der har oplevet en stigning i elevtallet.

