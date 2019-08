Det er ikke kun en god nyhed, at danske virksomheder har rekordmange udlændinge ansat, mener minister.

Danske virksomheder bliver ved med at ansætte flere udlændinge.

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at 222.500 fuldtidspersoner med udenlandsk statsborgerskab i første halvår 2019 var i job i Danmark.

Det skriver Børsen torsdag.

Niveauet ligger dermed på sit højeste siden 2011, hvilket er så langt, statistikken rækker. Samtidig er det 12.800 flere personer end i første halvår 2018.

Stigningen illustrerer ifølge lektor Laust Høgedahl fra Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet, at der er fortsat er pres på arbejdsmarkedet. Samtidig viser den også, at det er blevet afgørende for danske virksomheders vækst, at de kan ansætte udlændinge.

- De her tal vidner om, at dansk erhvervsliv og dansk økonomi er dybt afhængig af udenlandsk arbejdskraft, siger han blandt andet til Børsen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mener ikke, at tallene kun kan udlægges som en god nyhed. Han kalder det et "tveægget sværd".

- Jeg synes grundlæggende, at udenlandsk arbejdskraft, EU-borgere i særdeleshed, skal være meget velkomne til at arbejde i Danmark. Det vigtigste er, at det sker på danske løn- og arbejdsvilkår, siger han til Børsen, men tilføjer:

- Det er sindssygt vigtigt, at vi ikke glemmer de mange ledige, der stadig er i Danmark, og at vi bruger den kæmpe mulighed, der er lige nu, hvor der stadig er stor efterspørgsel efter arbejdskraft, til at opkvalificere de ledige og give dem mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet.

Siden første halvår 2011 er omfanget af udenlandsk arbejdskraft i Danmark steget med 93.700 personer.

Til sammenligning var ledigheden i Danmark i juni 2019 ifølge Danmarks Statistik 104.300 personer.

/ritzau/