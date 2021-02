Sidste år var der knap en kvart million, der overnattede på en af Naturstyrelsens lejrpladser. Det var rekord.

Sidste år var der rekordmange danskere, der overnattede i den danske natur.

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

I runde tal var der knap en kvart million danskere, som bookede en nat under stjernerne på en af Naturstyrelsens lejrpladser i 2020.

Det er 30.000 flere end året før og en stigning på 130 procent sammenlignet med 2013, hvor man begyndte at registrere antallet af bookinger.

Oveni kommer alle de lejrpladser, primitive overnatningssteder og skove med fri teltning landet over, hvor man bare kan møde op efter først-til-mølle-princippet.

Og mange steder er der også en shelter, som man kan overnatte i.

- Der er kæmpestor efterspørgsel på oplevelser i det fri, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i pressemeddelelsen.

På grund af efterspørgslen valgte ministeren sidste år at åbne op for fri teltning i endnu flere af statens skove.

Derudover er der blevet lavet flere overnatningspladser og bålsteder, så endnu flere kan få øjnene op for den danske natur.

- Naturen er et tiltrængt helle i en hård tid, men det er vigtigt at understrege, at forsamlingsforbuddet på fem personer også gælder under åben himmel, siger Lea Wermelin.

Tallene for 2020 viser, at der især var mange bookinger i sommerferien, og at især de sjællandske lejrpladser var populære at booke.

Ifølge Miljøministeriet er der særligt god plads på de jyske lejrpladser, hvor der er mange muligheder for at overnatte i skove, på heder eller langs kysten.

- Vinterferien står for døren, og mange hungrer efter at opleve noget nyt efter nogle mørke måneder derhjemme.

- Jeg kan ikke garantere, at I ikke får kolde tæer, men det bliver med garanti en tur, I ikke glemmer foreløbigt, siger Lea Wermelin.

På statens naturområder er det muligt at overnatte på lejrpladser, primitive overnatningssteder, rulle soveposen ud i skovbunden, sove i hængekøje eller slå et telt op i en af de mere end 275 statsskove, der har fri teltning.

Langt de fleste tilbud kræver ikke forhåndsbooking.

/ritzau/