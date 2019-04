Pendlerklubben Kystbanen er bestemt ikke overrasket over, at flere end dobbelt så mange rejsende i 2018 har klaget til Kundeambassadøren over DSB i forhold til året før.

»Det kommer ikke bag på mig, men det er dybt problematisk,« siger Michael Randropp, som er talsmand for pendlerklubben.

Han lægger især vægt på, at mange af henvendelserne hos Kundeambassadøren, som behandler henvendelser fra kunder, der er utilfredse med DSB's klageafgørelse, omhandler problemer med rejsekortet.

Rejsekortet var således involveret i 40 procent af alle kontrolafgiftssagerne.

»Det er meningen, at det skal være nemt at være kunde, men rejsekortet har betydet det fuldstændig omvendte. Det er blevet alt for bøvlet,« siger Michael Randropp og fortsætter:

»Politikerne har et ansvar for at gribe ind, hvis man vil have flere til at vælge den kollektive trafik.«

Michael Randropp oplever nemlig i stigende grad rejsende, der fravælger den kollektive trafik, fordi de ikke har lyst til at få en afgift, hvis de ikke kan finde ud af at tjekke ind eller ud.

»Mange bruger ikke rejsekortet særlig tit, så de kan hurtigt ryge i fælden. Og det er da helt vanvittigt, at man på den måde sætter kunder i gabestokken uden andre muligheder end at købe en kontantbillet, der koster meget mere.«

Det er dybt uretfærdigt Pendler, Jan Iversen

En af de rejsende, som har mærket rejsekortproblemerne på egen krop, er Jan Iversen, som har pendlet i cirka 10 år.

Han stod i begyndelsen af marts på Nørreport Station og forsøgte uden held at tjekke ind med sit rejsekort. Han spurgte derfor togføreren, om han måtte stige på toget og købe en billet over mobiltelefonen om bord på toget, da han ellers ikke ville kunne nå at køre med.

Ifølge DSB's regler skal togbilletten dog købes, inden den rejsende stiger om bord på toget, og derfor måtte Jan Iversen blive på perronen og vente på næste tog.

»Konduktøren ville ikke tillade mig at vente med at købe billetten på toget. Det, synes jeg, bare var utroligt ufleksibelt og på ingen måde imødekommende. Hvis man tænker på, hvor tit vi pendlere skal vente på forsinkede tog, er det ekstremt overraskende, at de ikke bare kan vise en lille smule imødekommenhed over for deres kunder,« siger han.

Jan Iversen har pendlet i 10 år og er bestemt ikke tilfreds med DSB's rejsekort.

Jan Iversen er i det hele taget ikke begejstret for DSB's rejeskort, der - ifølge ham - kun er til besvær. Hans kone oplevede for eksempel, at hendes rejsekort ikke ville tjekke hende ud, da standeren var i stykker, og at hun derfor fik en bøde på 50 kroner.

»Så skulle hun til at skrive en klage, og det er så omstændeligt, at hun bare valgte at betale bøden, men det er da dybt uretfærdigt, når det er deres ting, der ikke virker,« siger Jan Iversen og fortsætter:

»Jeg synes, det (rejsekortet, red.) er en utrolig dårlig løsning, DSB har valgt. Det er almindelig brugervenlighed at reducere antallet af gange, man skal gøre ting, men DSB har valgt en løsning, hvor man skal tjekke ind og ud hele tiden i stedet for som det gode gamle klippekort, hvor man bare klippede de klip, man nu skulle bruge, og så var det dét.«

Ifølge Michael Randropp fra Pendlerklubben Kystbanen er det et tydeligt tegn på, at systemet ikke virker, når dobbelt så mange rejsende i 2018 valgte at klage til Kundeambassadøren i forhold til året før. Her lægger han især vægt på de 75 procent af klagerne, som omhandlede kontrolafgifter.

Har du oplevet problemer med at checke ind eller ud med rejsekortet?

»Selvfølgelig skal DSB uddele afgifter til dem, der ikke har en billet, men at der pludselig skulle være så mange, der prøver at snyde, giver ikke mening. Det er, fordi systemet (rejsekortet, red.) er for bøvlet. Politikerne bør tage ansvar og finde en anden løsning,« siger han og fortsætter:

»Jeg er sikker på, at når du ringer til mig i forbindelse med næste års rapport, så er der endnu flere, der har klaget over rejsekortet.«