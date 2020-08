Der er næsten dobbelt så mange registrerede eller gifte homoseksuelle par i 2020 i forhold til i 2010.

Antallet af personer af samme køn, der lever i et registreret partnerskab eller har indgået ægteskab, er steget med 49 procent over de seneste ti år.

Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

I 2020 er der i alt 5613 registrerede par og ægtepar af samme køn i Danmark. Det er en stigning på 1850 siden 2010.

Siden 2012 er det kun antallet af ægtepar, der er steget.

Det skyldes, at par af samme køn den 15. juni 2012 fik mulighed for at blive gift og også viet i folkekirken. Det erstattede muligheden for at registrere sig i et partnerskab.

De homoseksuelle par foretrækker at bo i København eller Østjylland. Her bor 46 procent, viser tallene fra Danmarks Statistik.

/ritzau/