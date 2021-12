Hos Dansk Folkehjælp har man aldrig før modtaget så mange ansøgninger om julehjælp som i år. I år har 16.830 søgt om julehjælp, men lige nu er der ikke hjælp til alle.

Det skriver DR.

Og på trods af at organisationen i år også har indsamlingsrekord på 20 millioner kroner, så er det ikke nok til at hjælpe de tusindvis af familier, der har brug for det.

Hver familie får tildelt 1.800 kroner til mad og gaver, men det betyder altså, at 4.198 familier ikke kan se frem til den hjælp, de har søgt om.

Det gør ondt på generalsekretær i Dansk Folkehjælp Klaus Nørlem.

»Desværre er vores samfund skruet således sammen, at dårlige vilkår ofte rammer de familier, der i forvejen er hårdt spændt for. Det har vi fået bekræftet med den markante stigning i ansøgere, der har brug for julehjælp, og som ud over de daglige udfordringer nu også kæmper med prisstigninger på forbrugsomkostninger som dagligvarer, el og varme,« siger Klaus Nørlem i en pressemeddelelse.

Julehjælpen går til enlige forsørgere med børn.

Blandt årets ansøgere har 41,1 procent oplevet, at deres leveomkostninger er steget under covid-19, og for 5,1 procent af ansøgerne er det første gang, de søger julehjælp, fordi de har mistet deres arbejde under pandemien.

Organisationen står og mangler ni millioner kroner inden 24. december, hvis den skal kunne hjælpe alle 16.830 ansøgere.

Sidste år kunne organisationen uddele julehjælp til 14.401 familier i Danmark.

På grund af de manglende millioner vides det endnu ikke, hvor mange familier, der vil få hjælp i 2021.