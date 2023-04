Sidste år skiftede knap en million danskere job.

Men i forbindelse med jobskiftet glemmer mange at have øje for en helt særlig ting – og det er en dårlig idé for pengepungen at gøre det.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Der er helt præcist tale om den nye pensionsordning, du muligvis får i forbindelse med jobskiftet.

Til mediet fortæller Mads Moberg Reumert, der er cheføkonom i Danica, at mere end tredjedel af dem, der skifter job, ikke har samlet deres pensionsordninger. Og det kan koste dyrt.

»Man betaler ofte en omkostning for hver pensionsordning, man har. Samler man alle ordninger i forbindelse med et jobskifte, kan man derfor få en højere pension i sidste ende,« siger han til Finans.

Ifølge beregninger, som Danica Pension har lavet, kan man ende med at gå glip af mange penge på den front.

Hvis man eksempelvis skifter job hvert femte år, er opsparingen knap 140.000 kroner højere, hvis man løbende samler sin pension ét sted, fremfor hvis man ikke gør det.