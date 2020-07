69.526 ansøgere er i år optaget på en videregående uddannelse, viser tal fra ministerium. Det er rekordmange.

Det kommer til at slå alle rekorder, når 69.526 ansøgere tirsdag får at vide, at de er blevet optaget på en videregående uddannelse.

Antallet af optagne er nemlig det højeste nogensinde, og det glæder uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

- Jeg glæder mig enormt over, at vi kan tilbyde en uddannelsesplads til historisk mange i år. Især i lyset af corona.

- For mange unge mennesker har foråret set anderledes ud. Det samme gælder måske deres planer i den kommende tid. Så det er rigtig glædeligt, at der er ekstraordinært mange pladser i år, siger hun.

På grund af udbruddet med coronavirus i Danmark var det forventet, at flere ville søge ind på en videregående uddannelse i år.

Derfor satte regeringen sammen med alle Folketingets partier i juni penge af til, at uddannelsesinstitutionerne kunne oprette 5000 ekstra studiepladser i 2020 og 2021.

Heraf skulle 500 pladser gå til uddannelser såsom pædagog og sygeplejersker, som var et særligt fokusområde i aftalen.

På disse uddannelser er der i år optaget 510 flere studerende end i 2019. Det gælder også pædagoguddannelsen, hvor optaget er steget for første gang i fire år.

- Vi kan se en stigning i nogle af de uddannelser, som der er meget stor efterspørgsel på. Det er nogle af de fokusområder, vi havde i den politiske aftale om finansiering til ekstra pladser, som vi indgik før sommerferien.

- Det er dejligt at se, at der er flere, der kan starte på de ekstra studiepladser, siger ministeren.

I år var der ligeledes en stigning i antallet af ansøgere til videregående uddannelser.

Med 94.604 ansøgninger i 2020 var niveauet tæt på at slå rekorden fra 2016, hvor 94.744 søgte ind.

Adgangskravene til de enkelte uddannelser bliver offentliggjort midnat mellem mandag og tirsdag. Herefter vil de enkelte ansøgere få besked om, hvorvidt de er blevet optaget eller ej.

Mens 69.526 personer får at vide, at de er optaget på et studie, får over 10.000 afslag.

/ritzau/