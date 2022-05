»Der er skåret ind til benet. Helt ind.«

Tania Astrup sparer, hvor hun spare kan, og alligevel er der ikke penge til at give hendes to børn en sommerferieoplevelse. Derfor har hun nu søgt om Feriehjælp.

B.T. har tidligere fortalt, at rekordmange danskere i år søger hjælp til sommerferien. Det er 2541 flere familier end sidste år, og dermed en stigning på 33 procent.

En af dem, der søger, er 43-årige Tania Astrup, som modtager kontanthjælp.

»I 2014 blev jeg alvorligt syg med Hashimotos Thyreoiditis, en kronisk inflammationstilstand i skjoldbruskkirtlen, og siden 2020 har jeg været i jobafprøvning og venter på at blive indstillet til enten ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension,« fortæller Tania fra Thorum ved Skive.

Som kontanthjælpsmodtager får hun 10.900 kroner om måneden. 4.500 går til husleje, og med vand, strøm, varme og træpiller løber den månedlige udgift op på omkring 8.000 kroner om måneden.

Det betyder, at der er mindre end 3.000 kroner til at leve for om måneden for Tania og hendes to drenge, fireårige Marco og otteårige Mads Jamie.

»Vi bor i 'Udkantsdanmark' og kan ikke finde en billigere bolig. Vi sparer så meget, som vi overhovedet kan,« fastslår hun.

Hos Dansk Folkehjælp, som står bag Feriehjælp, er man ikke i tvivl om, hvad det stigende ansøgertal skyldes: Nemlig de prisstigninger, der i løbet af de seneste måneder har sat tydeligt præg på det danske samfund – og som rammer landets fattigste familier ekstra hårdt.

Og Tania mærker i den grad prisstigningerne.

»Eksempelvis plejer jeg at købe en yoghurt, der koster 12 kroner, og nu koster den 18. Tanken om, at der varsles om højere priser, bekymrer mig. Om jeg vil kunne købe sund og nærende kost til mine børn. Om vi kan betale træpiller til vinter,« siger Tania.

Hun er klar over, at familien ikke lever i »absolut fattigdom«, som man gør i andre lande. Men ifølge Tania er det hårdt at være et »fattigt barn i et rigt land«.

»Som mor fylder det alt, at man ikke kan give sine børn det, som mange andre har. Jeg vil gerne kunne give dem sund, økologisk, nærende kost, ordentligt fodtøj, oplevelser, fødselsdagsgaver og ferieoplevelser,« siger hun og fortsætter:

»Mine børn skal føle, at de er lige så meget værd som de andre fra klassen.«

Og for at Marco og Mads Jamie har nogle oplevelser at berette om, når de kommer tilbage til klassekammeraterne efter sommerferien, har hun altså søgt om Feriehjælp.

»Vi drømmer om at komme en tur til Lalandia. Det vil betyde rigtig meget for mig at give mine børn en rigtig dejlig ferieoplevelse, som de også kan fortælle om i skolen,« lyder det fra Tania.

I 2022 forventer Dansk Folkehjælp at kunne hjælpe 1.160 ud af de 10.281 familier, der har søgt om Feriehjælp, som består af en ugelang gratis ferie for hele familien.

